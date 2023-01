Ante el reinicio de movilizaciones en regiones del país, la presidenta Dina Boluarte explicó este miércoles que la salida de Juan Carlos Liendo como titular de la la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) responde a que venia “sesgando la información” que proporcionaba al Ejecutivo al calificar como terroristas a todas las personas que participaron en las protestas de diciembre pasado.

“En cuanto al director de la DINI yo solo voy a decir, la información que nos daba el señor estaba dirigida más a una información de carácter exterior y no de carácter interior que es la que nosotros necesitábamos para justamente tratar de manera responsables la violencia y las protestas”, indicó en entrevista con RPP.

La jefa de Estado sostuvo que la población peruana no es violenta y que la mayoría de ciudadanos que salió a protestas durante las primeras semanas de diciembre del año pasado fue por razones justas al ver que sus demandas no son atendidas por el gobierno. Sin embargo, remarcó que existe un grupo ligado a la minería ilegal y el narcotráfico, así como personas que han cumplido sentencias por terrorismo y que ahora participan de las movilizaciones y que azuzan la violencia.

“En estas manifestaciones lo que existe, la información que tenemos es que hay gente que está movilizando a la gran población que tiene justas protestas para poder decir que el Estado y gobierno no lo ha atendido, pero hay un grupo menor ligado a actos ilegales en este caso es la minería y el narcotráfico. En consecuencia, nosotros tenemos que mirar al interior de esa situación, por ello es que, la información de la DINI estaba sesgando la situación de querer llamar a todas las personas que salen a la manifestación como terroristas y no lo son porque estamos viendo que la población que está saliendo a hacer sus reclamos es la sociedad con el descontento que el Estado y el gobierno no los ha mirado.

“Hay un grupo menor que genera la violencia, que genera toma de aeropuertos, quema de ministerios públicos y poderes judiciales que tiene interés económico y político atrás. Hay gente ligada al Movadef. Hay personas que cumpliendo su sentencia como terroristas y ahora están en libertad han sido ubicadas en las marchas de protestas. No podemos generalizar a todos dentro del nombre terroristas, hay que tener sumo cuidado. La población peruana no es violenta”, enfatizó.

Boluarte Zegarra aclaró que como jefa de Estado recibe informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a los consideró “canales oficiales”. La presidenta anunció que en las próximas horas dará a conocer el nuevo jefe de la DINI, pero prefirió no revelar el nombre del reemplazo de Liendo.

“La DINI es una institución, un ente orgánico que tiene profesionales y trabajadores que siguen cumpliendo sus funciones. La DINI no depende de una sola persona hay profesionales que siguen desarrollando su labor y entregando sus informes correspondientes. Ya estamos en las próximas horas poniendo al director de la DINI que estaremos trabajando de manera cercana”, manifestó.