La presidenta Dina Boluarte informó que hoy se convocó a una reunión al ministro de Educación, Óscar Becerra, y a otros sectores vinculados en la materia para establecer acciones prioritarias. Esta cita se da luego que el titular del Minedu sostuviera que “tenemos que apoyar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pero no debemos apoyarla como si fuera un dogma”.

“Creo que la responsabilidad de una educación no solo universitaria sino desde primaria, secundaria y universidad radica de una educación con calidad y eso el ministro lo sabe. Justo a raíz de las declaraciones del ministro de ayer inmediatamente estamos convocando a una reunión a todos los sectores interesados de una educación con calidad para hoy al mediodía incluido el ministro de Educación ”, sostuvo la jefa de Estado en entrevista con RPP Noticias.

Boluarte Zegarra detalló que en la cita se abordarían temas sobre la Sunedu al referirse de calidad universitaria, así como también se tocarán problemáticas en el sector educación en los colegios públicos como la infraestructura y el acceso a internet para los escolares de cara al año escolar 2023.

Respecto a la postura del Gobierno respecto al funcionamiento de la Sunedu, la mandataria dijo: “Previa a la elección del ministro de Educación conversamos sobre la política de gestión en el sector y el ministro sabe que la prioridad del gobierno de Dina Boluarte es la educación con calidad. Vengo de una universidad particular donde me ha costado quemarme las pestañas seis años para ser abogado y no creo que haya universidades que en menos de ese tiempo – si es que realmente queremos profesionales bien preparados-tengan que estar estudiando dos o tres años ”.

En esa línea Dina Boluarte remarcó: “La universidad tiene que ser garante de profesionales de alto nivel sino en qué tipo de competitividad entramos con otros países”.