Javier González Olaechea, el actual ministro de Relaciones Exteriores, se presentó ante el Congreso para explicar la nueva solicitud de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos, para la 30° Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El canciller se comprometió a emitir un informe por cada actividad que realice la jefa de Estado. El Legislativo aprobó el pedido ante la relevancia de la presencia de la mandataria en el encuentro.

Congreso no avala viaje de Dina Boluarte

Con 56 votos a favor, 44 votos en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República mostró su posición ante la solicitud de viaje de Dina Bolaurte a Estados Unidos para participar en el APEC. Por estos resultados, no se requirió pasar el tema a segunda votación.

“Se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta de la República salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023″, mencionó el presidente del Congreso.

Javier González Olaechea evitó declaraciones sobre viajes de Dina Boluarte

Durante la sesión del Congreso, Javier González Olaechea no hizo mea culpa ni mencionó los errores de los viajes anteriores de Dina Boluarte, los cuales no tuvieron resultados destacables para el Perú.

“Nosotros no estamos en condiciones de referirnos a las reuniones bilaterales. No es culpa de nosotros, Perú no es un país que está extendiendo la mano para recibir los beneplácitos correspondientes”, indicó.

Sin embargo, se comprometió a informar todas las actividades que realice la mandataria en su viaje a Estados Unidos.

“Estaré dispuesto a concurrir a la estancia conveniente y me comprometo, como iniciativa, tras cada viaje, emitir un informe fehaciente de lo realizado, de los objetivos perseguidos, de los impactos inmediatas, hacerlo de forma lo más respetuosamente posible, cordial y saludando a cada uno de los 130 congresistas”, puntualizó.

