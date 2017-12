Derechos Humanos del Minjus: Alberto Fujimori no calificaba para indulto humanitario

Roger Rodríguez Santander, quien hasta ayer en la tarde se desempeñaba como Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) presentó su renuncia luego de conocer que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto a Alberto Fujimori.

A través de una misiva al titular del Minjus, Rodríguez Santander confirmó que se aleja de la cartera debido a que habían razones que sostenían que “Alberto Fujimori no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”.

“La sucesión de eventos que se han presentado en los últimos días determinan que los supuestos padecimientos que aquejan gravemente su salud y que han sido alegados para justificar la concesión (del indulto), carezcan de un mínimo grado de verosimilitud”, expresó Rodríguez.

El documento precisa además que él formó parte de la Comisión de Gracias Presidenciales que recomendó no darle el indulto a Fujimori en 2013 y recordó que el exdictador ha sido condenado por violación a los derechos humanos.

"Dejo para el final la razón más importante que me permite no tener duda acerca del deber que tengo de formular la renuncia al cargo. Ella es un imperativo moral si tomo en cuenta la formación que me dieron mis padres y el ejemplo de lo debido", concluye.