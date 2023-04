El director de ProJusticia, Fernando O’phelan denunció que Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, le pidió que lo contacte con jueces para para buscar ‘coimearlos’ y proteger a Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo.

En declaraciones a Panorama, O’phelan relató que cuando conoció a Hernández Fernández, él le planteó ayudar al familiar del exmandatario cuando se encontraba prófugo de la justicia.

Es así que el ciudadano extranjero le ofrece S/ 5000 con el propósito de que realice un informe sobre el caso de Gian Marco Castillo, que les sirva de asesoramiento frente a la imputaciones que realizaba la Fiscalía en aquel entonces por el caso Puente Tarata III.

O’phelan señaló que aceptó la propuesta y Castillo Gómez acudió hasta su hogar a hablar con él. Contó también que a dicha reunión ‘El Español’ llevó un bloqueador de señal que colocó en la mesa donde conversaban.

“Me cuenta su historia de 7 años, su historia antes que el presidente fuera alguien en el sistema político. Te soy sincero pensaba en mi sobrino, cualquier muchacho, una botella, una camisa nueva, salida con chicas, es natural de todos. No lo veo articulado a la mafia de Zamir Villaverde, del señor de Sarratea”, expresó para el dominical.

Luego de ello, fue que Jorge Hernández Fernández le pide a Fernando O’phelan que lo ayude a contactarse con jueces, con el fin ‘coimearlos’ y tratar de que el sobrino del exmandatario salgo librado de la situación judicial en la que estaba inmerso.

“Sí hubo intención de parte del presidente (expresidente Pedro Castillo) y con la intermediación de este señor (Jorge Hernández) de ver la manera de pagar a los jueces (...) la gente cree que, porque estoy vinculado al sistema judicial y no litigo, creen que puedo pedir a un juez que cobre. Están locos”, comentó el director de ProJusticia.

Asimismo, O’phelan relató que Hernández Fernández lo viene amenazando, incluso con atentar contra su vida, luego de que él divulgara en los medios de comunicación la identidad del ciudadano extranjero, quien actualmente es investigado por el Ministerio Público.

“Me quiero dirigir al español. He escuchado tus audios, he escuchado que no duermes leyendo mis redes sociales, he escuchado que has investigado a toda mi familia. He escuchado que estas obsesionado por mí que por mi culpa estás preso, que soy un extorsionador, maldito, un tipo que no vas a parar hasta meterme a la cárcel”, sostuvo.

