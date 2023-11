El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reconoció esta mañana que allegados suyos obtuvieron contratos en la institución que preside.

Esto, luego que el diario El Comercio revelara que siete personas de su entorno fueron contratadas por primera vez en la Defensoría del Pueblo con órdenes de servicio luego de visitar su despacho. Sus contratos suman S/144,000 en total.

En diálogo con RPP, Gutiérrez admitió conocer a esas personas; no obstante, recalcó que si estos no tenían ningún impedimento legal no habría motivo para que no contrataran con su institución.

“¿Cómo no los voy a conocer? Eso jamás lo he negado, nunca. Lo que ocurre es que si no hay un impedimento para contratar con el Estado y esas personas postulan y ganan, sea mi conocido o no conocido, ¿qué tiene que ver?, ¿cuál es la restricción legal? No existe”, se preguntó.

El abogado recordó que en su institución hay directivas emitidas antes de que asumiera el cargo que establecen con rigor cómo se hacen las convocatorias y si se presentan de manera directa a través de los funcionarios.

“Si eso ha ocurrido y todo es regular, bueno, volteemos la página, ¿no? No hay que distraernos porque hay cosas más importantes”, cuestionó.

No requerimos ninguna contratación, procesos ya estaban en curso

El defensor del Pueblo precisó que no requirió la contratación de ninguno de sus siete allegados. Según dijo, todos estos casos se trataban de procesos que ya estaban en curso antes de que él asumiera el cargo.

“El despacho de la Defensoría nunca ha requerido la contratación de ninguna (de esas personas). Hay una directiva que no he aprobado yo, felizmente, (sino que) viene de una gestión anterior. Los funcionarios a cargo de cada una de las dependencias han solicitado las contrataciones respectivas, no ha sido mi persona ni mi despacho”, apuntó.

En ese sentido, informó que muchas de estas personas que ganaron contratos no han se han reunido con él y si han ingresado a laborar a la Defensoría es justamente porque buscaron postular a un servicio.

“Naturalmente, es un proceso no regulado por nosotros como despacho de la Defensoría, sino por las áreas que corresponden”, insistió.

Respecto a si no le parecía polémico que los contratos que obtuvieron estas personas se dieron tras una reunión con él, el también excongresista indicó que es natural que un candidato a un contrato en la Defensoría deba acudir a la institución.

La denuncia

Según informó el diario El Comercio, siete allegados a Gutiérrez contrataron por primera vez con la Defensoría tras reunirse con el defensor en su despacho.

Entre estas personas destacan Hugo Sánchez, extrabajador de la bancada de Perú Libre, así como Magdalena Otayza, quien ganó una licitación de S/14,000 para proveer de sillas a la entidad.

Respecto a Sánchez, este postuló como asistente legal en la Dirección de Atención Virtual a la Ciudadanía de la institución pero no logró el puesto por no cumplir requisitos académicos; sin embargo, su suerte cambió tras el ingreso de Gutiérrez, ya que logró ingresar en la oficina de Gestión de Desarrollo Humano.

En el caso de Otayza, la licitación en la Defensoría fue la primera que obtuvo con el Estado, para proveer 100 sillas de metal. El pasado 23 de mayo visitó el despacho de Gutiérrez acompañada de su hermano Juan Otayza, quien es amigo de la infancia del defensor.

