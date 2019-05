Salaverry: Si es necesario se ampliará legislatura para aprobar reformas

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry , aseguró que de ser necesario se ampliará la presente legislatura para aprobar los proyectos de reforma política enviados por el Poder Ejecutivo.

"Si es necesario para aprobar las reformas políticas, sí, se ampliará, no hay ningún problema, eso no va a ser pretexto para que no podamos tener a tiempo estos proyectos de ley aprobados", expresó a los periodistas.

Sobre el plazo de 15 días para aprobar los proyectos, Daniel Salaverry dijo: "El tiempo finalmente va a estar acorde a la necesidad que tenga la Comisión de Constitución y el pleno del Congreso para aprobar estos dictámenes".

Recordó que de no aprobarse los proyectos en la presente legislatura, en junio próximo, el titular del Parlamento consideró "muy difícil" que los referidos a reforma constitucional se tengan listos para el 2020.

"El referéndum lo único que hace es obviarte la votación de segunda legislatura. Podría ser, pero si el Congreso puede aprobar esas reformas en dos legislaturas, mejor ahorrarle un gasto al país que yendo al referéndum", comentó.

De otro lado, Salaverry aseguró que por práctica parlamentaria los presidentes del Congreso no votan, solo dirimen. "En este año que llevo al frente del Congreso jamás he hecho uso de mi voto. Llegaríamos a votar doble, no me parece democrático y podríamos viciar el proceso", anotó.

"Que asuman su responsabilidad quienes votaron por el archivamiento y por no permitir que el Ministerio Público investigue a estos señores. El Perú ha visto quiénes son los que han protegido a estas personas investigadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quiénes cambiaron su voto y quiénes permitieron que estas investigaciones no procedan", agregó.

En ese sentido, Daniel Salaverry manifestó que tratar de responsabilizarlo por no hacer uso de su voto doble, como lo hizo la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le parece "realmente fuera de lugar".

Finalmente, el titular del Parlamento pidió a aquellas bancadas que votarán en contra de la cuestión de confianza escuchar la exposición del primer ministro, Salvador del Solar , y luego emitir un "voto reflexivo" no pensando en lo más conveniente para sus partidos y bancadas, sino "en lo más conveniente para la estabilidad del país".