Hasta ayer el exceso de fallecidos acumulados a nivel nacional era de 68,112 personas, de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF). Sin embargo, desde el jueves 13 de agosto la curva ha empezado a disminuir, tal como informó Gestión.

Pero, ¿qué zona del país registra el mayor incremento de exceso de muertes en comparación con los primeros meses del año?

El exintegrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, Farid Matuk, informó en su cuenta de Twitter que la costa central registra un incremento de 189% de exceso de muertes, seguido de la costa sur (181%), la sierra sur (148%), la costa norte (114%), la sierra norte-centro (82%) y la selva baja-alta (10%).

Curva en descenso

En lo que respecta a Lima y Callao, Matuk dijo que el exceso de fallecidos acumulados a la fecha es de 36,667 personas.

No obstante, recalcó que, por tercer día consecutivo, tanto en la capital y el Callao, como en las otras provincias de Lima, “el exceso de fallecimientos está simultáneamente por debajo de 250 personas diarias, hecho que no ocurría desde el 11 de mayo pasado”.

“Lima y Callao ha alcanzado una reducción del exceso de muertes de -13%, mientras que en otras provincias la reducción fue de -24% (…) se nota un estancamiento de la velocidad de la reducción en Lima y Callao, lo cual indica que estas zonas demorará más tiempo en erradicar el virus”, indicó el también exjefe del INEI.

¿Por qué desciende cifra de muertos?

El Ministerio de Salud reportó el último miércoles 123 muertes por covid-19, la cifra diaria más baja en los últimos 79 días.

Precisamente, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, anunció que “afortunadamente” se registra un descenso en la cifra de muertes diarias producto del virus; no obstante, recalcó que aún no se ha ganado al virus y que no se puede tener mente triunfalista.

Pero, ¿a qué se debe la caída en la cifra de fallecidos? Para el investigador Franco Olcese, del Centro Wiñaq, uno de los motivos del descenso en las cifras es porque ya hay un 35% de limeños que ya se han contagiado.

“Es el nivel de inmunidad que está adquiriendo la ciudad, el cual es bastante alto. Creemos que hay cerca de un 35% de personas que han sido contagiadas en algún momento”, señaló a RPP.

Si bien precisó que nuestro país aún no ha alcanzado la llamada “inmunidad de rebaño”, el especialista sugirió que “las personas, sobre todo, las más sociables, ya no están transmitiendo el virus actualmente porque ya lo transmitieron antes”.

Olcese indicó que recién en dos semanas se podría determinar si el Perú entró en una fase de descenso de contagios.