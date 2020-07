El Gobierno de Martín Vizcarra evalúa tomar el control del sector salud en la región Huánuco, tal como se hizo en Arequipa, tras el aumento de contagios por COVID-19 en dicho lugar.

Así lo informó el asesor del comando COVID-19 Fernando Carbone, tras precisar que se está haciendo un monitoreo diario de la situación en dicha región.

“Se está evaluando muy de cerca lo que pasa día a día no solo Huánuco, sino en donde sea necesario, para tomar una decisión como la que se tomó en Arequipa. Cualquier decisión se adoptará basada en la Constitución, la ley de salud y las normas que se han expedido. No vamos a dudar. Lo lamentaremos, pero si hay que hacerlo, lo haremos”, señaló a radio Exitosa.

El también exministro de Salud lamentó que en algunas regiones del país se haya relajado las medidas para enfrentar la pandemia, debido a la desunión y falta de coordinación entre sus propias autoridades.

“Tal vez no les guste a los gobernadores, pero la vida y la salud están primero, y eso (intervención) se hizo en Arequipa, y, si es necesario, tendremos que llegar a un extremo de esta naturaleza, que no es bueno, porque no es nuestro deseo ir en contra de un proceso de descentralización, pero si hay que hacerlo, lo haremos”, enfatizó.

A diferencia de Arequipa y Huánuco, Carbone destacó el trabajo que está realizando actualmente la región Huancavelica, cuyas autoridades están priorizando los gastos y planificando a largo plazo.

“Huancavelica es un ejemplo de trabajar bien. Han comprado 50 mil pruebas de descarte y también adquirieron ivermectina. Han aguantado cuatro meses, pero es inevitable que con la migración hayan más contagios en dicho lugar. Se han preocupado para invertir y hacer el gasto ahora, no mañana, cuando ya no se necesita”, acotó.

Radiografía de la región

La semana pasada, ocho alcaldes de la región Huánuco llegaron a Lima para buscar una reunión con el presidente Martín Vizcarra con la finalidad de solicitarle que intervenga el sistema de salud de su jurisdicción.

“Estamos reclamando al Gobierno ser atendidos como Arequipa y así mitigar la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19, a través del apoyo del Ministerio de Salud”, señaló en dicha oportunidad el alcalde de la provincia de Huánuco, José Villavicencio.

Los burgomaestres cuestionaron la descoordinación que hay entre las alcaldías y el gobierno regional, liderado por Juan Manuel Alvarado, por lo que insistieron en la necesidad de que el Minsa tome las riendas de los hospitales en su jurisdicción.

Por su parte, el presidente del cuerpo médico del hospital de EsSalud de Huánuco, Rósulo Narciso Abad, manifestó a RPP que, a la fecha, solo trabajan con un 40% de personal de salud, pues médicos, enfermeras y personal técnico se infectaron con el virus.

“Hace un mes hemos venido diciendo que los hospitales han colapsado, no hay camas ni personal médico, ni medicamentos, ni EPP, ni Oxígeno. Desde el mes de junio hemos pedido la instalación de un hospital con 100 camas”, cuestionó.

De acuerdo a datos de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco, cada día hay entre 300 y 400 contagios y, hasta la semana pasada, había más de 9,500 infectados en toda la región y 282 fallecidos.

Ayer el Minsa entregó al Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Diresa, 40 concentradores de oxígeno para atender a pacientes críticos con COVID-19.

De los 40 concentradores de oxígeno, 30 serán distribuidos en tres centros de salud de la provincia de Puerto Inca, por contar con comunidades indígenas, mientras que los otros 10 se entregarán al centro de atención temporal del Complejo Deportivo de Amarilis.

Ocho alcaldes de Huánuco cuestionaron la labor del actual gobernador Juan Alvarado para enfrentar el covid-19 en dicha región

Cuarentenas focalizadas

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, consideró que las cuarentenas focalizadas en las regiones constituyen una buena alternativa dentro de la estrategia para enfrentar la pandemia, por lo que dijo que existe una permanente coordinación con los gobiernos regionales para su implementación.

“Creo que es una alternativa muy interesante en este momento. Las regiones solicitan cuarentenas focalizadas en ciertas zonas que son, por ejemplo, de alto tránsito de la población. Los gobernadores nos dicen: ‘Aquí está el problema’, mientras que el director o gerente regional de salud nos habla de la parte clínica”, señaló.

Son siete las regiones del país que se encuentran en cuarentenas focalizadas debido al incremento de contagios por COVID-19. Estos son: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

La misma medida también se aplica en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio (Cajamarca), y en la provincia de La Convención (Cusco).