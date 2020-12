Después de un largo periodo, los contagios por COVID-19 empezaron a incrementarse peligrosamente, sobre todo, en el norte del país. Desde Piura, por ejemplo, se reportó que las 74 camas UCI que hay en dicha región están ocupadas actualmente por pacientes críticos.

Al respecto, el presidente de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, advirtió que de las 1,400 camas UCI operativas, distribuidas a nivel nacional, alrededor de 1,350 se encuentran ocupadas por pacientes críticos; es decir, más del 90% del total.

“Más o menos, según lo que vemos diariamente, solo hay entre 50 a 80 camas UCI libres (en hospitales), contando entre las altas de los pacientes y fallecidos, que siempre hay”, indicó a Gestión.

Valverde agregó que las camas UCI no solo son utilizadas por pacientes críticos de covid-19, sino también por personas que llegaron al hospital con complicaciones graves producto de otras enfermedades. “Hoy en día tenemos alrededor de 1,100 pacientes con covid-19 ocupando estas camas UCI, y cerca de 250 pacientes que no son covid”, apuntó.

Sin embargo, el galeno informó que hay otras 400 camas UCI en reserva, y que pueden utilizarse en casos extraordinarios, como una emergencia o una eventual segunda ola del virus.

Déficit de camas

Valverde recordó que, antes de la pandemia, en los hospitales a nivel nacional había solamente alrededor de 900 camas UCI, por lo que el Ministerio de Salud se vio obligado a instalar y adquirir más de estos equipos.

“A medida que avanzaba el virus se ha venido implementando más camas en hospitales. Llegamos, en su momento, al pico máximo de 1,800 camas UCI. Eso fue entre julio y agosto pasado, porque teníamos una demanda de casi 6,000 pacientes para cuidados intensivos en simultáneo. No había más logística, recursos humanos, ni infraestructura. Hemos trabajado con lo que teníamos”, remarcó.

No obstante, dijo que, con el pasar de los meses y ante la desaceleración de contagios en la población, se fueron desinstalando las áreas de cuidado intensivo que se crearon en plena efervescencia de la primera ola del virus.

“Utilizamos casi todos los ambientes hospitalarios que se pudieron implementar como una UCI, como por ejemplo, las salas de operaciones, de recuperación, algunos pisos de medicina y emergencia. Prácticamente el hospital tenía dos áreas: hospitalización general para pacientes con covid-19 y cuidados intensivos con covid-19”, recordó.

En lo que respecta al déficit de estos ambientes, el galeno consideró que nuestro país debería apuntar a lograr el estándar internacional; es decir, tener 10 camas UCI por cada 100,000 habitantes. “Estamos hablando de aproximadamente 3,200 camas UCI que debería tener el país para afrontar cualquier tipo de enfermedad y pandemia (…) antes de la pandemia teníamos 2.3 camas UCI por cada 100,000 habitantes, y ahora estamos en 4 camas UCI por cada 100,000 habitantes”, sostuvo.

Jesús Valverde señala que actualmente las camas UCI de los hospitales del sector público están copados casi al 100%

Sectores y regiones

De acuerdo al médico, en el sector público, que comprende los hospitales del Minsa, Essalud y FF.AA., la ocupación de las camas UCI está casi al 100%, mientras que en el sector privado la situación es diferente.

“Las clínicas todavía tienen camas UCI disponibles. Es más, diría que el covid prácticamente desapareció en lo que respecta a la atención privada. Ha vuelto, pero en un porcentaje bajísimo”, dijo tras precisar que las clínicas privadas actualmente tienen un 50% de camas libres.

Valverde agregó que Piura, La Libertad, Lambayeque, Huánuco y Lima son las regiones con mayor ocupación de camas UCI, mientras que en Loreto, Cusco y Arequipa, actualmente, tienen más disponibilidad de estos espacios.

“A nosotros, que estamos en Lima, siempre nos refieren pacientes de esta zona (norte del país), incluso de Chimbote, porque los reportes que nos llegan de estos lugares concluyen que no hay camas UCI (…) Iquitos (Loreto) ya parece que tiene inmunidad de rebaño, no tienen mayores problemas. Cusco y Arequipa también bajaron en sus contagios. Por el momento no se ha reportado mayor demanda de camas UCI en estas tres regiones”, dijo.

Hospitalizaciones

Valverde también alertó que en algunas regiones del país, sobre todo, en el norte, se ha sobresaturado la atención hospitalaria, tanto de pacientes con covid-19 como de otras enfermedades.

“Ya no hay espacio (en algunas zonas), porque se ha reducido el área de atención. El área de hospitalizados está llena y cuidados intensivos también se llenó de pacientes no covid. Entonces, por los dos lados están sobresaturados, no hay un drenaje ahí, hay un atoro en la atención”, acotó.

Si bien reconoció que, por un lado, la hospitalización de pacientes con covid-19, no tan graves, se ha reducido en casi un 20%, por el otro se incrementó la atención de otro tipo de pacientes.

“Ahora tenemos dos frentes de atención: el área de covid-19 y no covid. Pero el gran problema es que la cantidad de camas en hospitalización sigue siendo la misma, no ha mejorado. Por otro lado, bajó el nivel de atención (en hospitales) porque hay muchísimos médicos que se fueron de descanso, por comorbilidades. Ahí también hay un déficit de profesionales que no pueden atender a todos”, apuntó.