Para el 31 de octubre el Perú podría llegar a registrar de forma oficial 1′200,000 contagios por COVID-19, según una proyección realizada al cierre de la semana por Marco Loret de Mola, director de MatLab Perú.

La proyección se realiza a partir de cifras de las direcciones regionales de Salud. En tanto, con las cifras del Ministerio de Salud (Minsa), se estima que se podría llegar a fines de mes a los 900,000 casos. Actualmente estamos en 800,142.

Sin embargo, Loret de Mola precisó que esto es siempre y cuando se mantengan las condiciones de los últimos días. Y uno de los factores que influyen es la cantidad de pruebas que se realizan. Se ha observado una baja respecto a las pruebas que se hacían en agosto.

Loret de Mola comentó que los indicadores en salud del Minsa muestran una mejora (hospitalizados, camas disponibles, fallecidos), pero el porcentaje de positividad todavía es alto en el país.

“Nuestra positividad, ya sea combinada o solo las moleculares, está muy por encima de lo que recomienda la OMS, que es de 3% hasta 5%. Si nosotros solamente consideramos moleculares, estamos en 14%, casi tres veces más”, expresó.

Las 10 regiones con más casos de COVID-19

Lugar Casos Muertes % de positividad Lima Metropolitana 337.187 13.087 20,30% Arequipa 41.149 1.337 18,38% Piura 34.685 1.944 26,12% Callao 31.978 1.727 26,15% La Libertad 28.432 2.198 21,09% Lima Región 28.144 1.341 25,43% Ica 27.045 1.583 21,26% Lambayeque 25.897 1.676 24,49% Áncash 22.483 1.285 20,01% Cusco 20.228 408 19,27% Fuente: Sala situacional Minsa al 26/09/2020

Esta proyección no incluye el impacto que va a tener el ingreso a la fase 4 de la reactivación económica, en la que restaurantes y otros servicios incrementarán aforos y se prevé habilitar los vuelos internacionales.

Especialistas coinciden en que es difícil dar una proyección en ese sentido. Mencionan que dependerá, sobre todo, del comportamiento de las personas y las regulaciones del Gobierno.

“Es importante hacer entender al empresario que vea a futuro. Si es que él mismo no respeta, no se exige a sí mismo para cumplir las cosas, el dinero que está ahorita invirtiendo en su negocio se le va a ir de nuevo”, remarcó Loret de Mola.

Eduardo Gotuzzo, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, dijo que se puede evitar llegar al millón de casos en octubre si es que se toman las medidas necesarias.

“Es muy importante reconocer que tener una cuarentena y no abrir una economía también es una bomba de tiempo para la salud. Y ya no me refiero al aspecto económico”, expresó.

Cuatro millones solo en Lima

César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva, remarcó que el número real de personas contagiadas es mucho más alto de lo que reflejan las cifras oficiales.

Mencionó que en julio, a partir de un estudio de prevalencia, se estimó que solo en Lima, con 10 millones de habitantes, había más dos millones de contagiados. “Ahora ya debemos estar por los cuatro millones”, dijo.

