La presentación oficial la hizo el vocero de la agrupación, Jorge Montoya, tras ratificar su respaldo para que la ex fiscal de la Nación se convierta en su candidata para presidir la Mesa Directiva del Parlamento.

“Pienso que (Gladys Echaiz) es una mujer que tiene las capacidades necesarias para este puesto, pero se tiene que definir en la reunión de bancada”, expresó.

Precisamente, manifestó que hoy su grupo parlamentario anunciará las decisiones adoptadas para la nueva Mesa Directiva.

Diálogos

En torno a un posible acercamiento a la bancada de Perú Libre para conformar la Mesa Directiva, Montoya dijo que desde el viernes realizan las conversaciones y coordinan con diferentes bancadas. Añadió que no daría más elementos porque son reservados, sin embargo indicó que aún no se ha llegado a un acuerdo.

Añadió que las conversaciones están a cargo del legislador Esdras Medina.

Sobre su salida de APP, Echaiz manifestó que hay temas que prefiere no tocar y voltear la página, pues “hay en juego muchas cosas”. No obstante, deslizó que en dicha agrupación no se actuaría de manera democrática con las minorías.

En corto

Cambio. Mientras la congresista Gladys Echaiz se fue a Renovación Popular, su excompañero de bancada Héctor Acuña se sumó al grupo parlamentario Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

De esta manera, ahora dicha bancada cuenta con seis miembros.