José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, cuestionó a Alejandro Soto, presidente del Parlamento, quien indico que “ni la Mesa Directiva, ni la Presidencia del Congreso” autorizó a un grupo de congresistas viajar a Rusia.

Explicó que el presidente del Congreso somete a votación las solicitudes de licencia de los legisladores, especialmente durante la semana de representación, y que la agenda del Consejo Directivo se distribuye con 24 horas de antelación.

Por lo tanto, si solo se ha autorizado a un parlamentario, Jaime Quito (no agrupado, ex Perú Libre), y el resto no solicitó licencia, especialmente durante la semana de representación, están incumpliendo con el Reglamento del Congreso.

“No está bien que el resto de parlamentarios no lo haya hecho, porque es una obligación el estar presente en la semana de representación para que el parlamentario esté en contacto con sus votantes”, dijo para Canal N.

LEA TAMBIÉN: Documento de Oficialía Mayor contradice versión de Soto sobre viaje de legisladores a Rusia

Alejandro Soto niega autorización a Congresistas para viaje a Rusia

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, negó haber otorgado autorización para que un grupo de congresistas viaje a Moscú, Rusia. Según él, los congresistas participarán en la conferencia parlamentaria internacional “Rusia-América Latina”, la cual se realizará desde el 29 de setiembre hasta el 2 de octubre.

“Este viaje lo realizan los parlamentarios a título personal y sin asignación alguna de recursos económicos o logísticos por parte de la institución parlamentaria”, se lee en el comunicado que publicó.

Comunicado de Alejandro Soto Reyes ante viaje de Congresistas a Rusia. Foto: Alejandro Soto

Los congresistas que viajarán a Rusia incluyen a Jaime Quito, Silvana Robles, Edhit Julón, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz, Eduardo Salhuana y Kelly Portalatino, entre otros.