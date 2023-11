Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de las denuncias constitucionales presentadas, por separado, en contra de la presidenta Dina Boluarte y de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

También se dio cuenta de la denuncia presentada contra la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, quien de acuerdo a las declaraciones del detenido exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, “habría coordinado los votos de la bancada del Bloque Magisterial para la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos”.

“Hoy (ayer) hemos dado cuenta (de estas denuncias). De aquí tenemos 10 días hábiles para poder presentar el informe de calificación, que se sustentará y se debatirá por el pleno de la Subcomisión”, indicó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

Luego de ello, la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) explicó que, en caso, el informe de calificación es declarado admisible, el documento sube a la Comisión Permanente, que deberá fijar un plazo (15 días) para realizar la investigación correspondiente

No obstante, advirtió que este tiempo no se cumple en la práctica debido a reprogramaciones o retrasos.

No descarta citar a Boluarte y Benavides

Camones no descartó que durante los procesos de investigación se citen tanto a Boluarte como a Benavides, en caso sean aprobadas por la Comisión Permanente.

“(Dina Boluarte y Patricia Benavides) son personas que están en estas denuncias como demandadas. Entonces, obviamente se les va a cursar la citación, si es que lo considera así el informe del congresista que fuera delegado. Atendiendo a que debemos respetar el procedimiento en la subcomisión, así como el derecho a la defensa, obviamente tienen que estar presentes”, acotó.

Dina Boluarte y Patricia Benavides protagonizan una nueva disputa entre Gobierno y Ministerio Público. (Foto: GEC)

Añadió que su grupo de trabajo le dará celeridad y prioridad a los casos que involucran a Boluarte y Benavides, a la tratarse personas de alta investidura.

“Ella (Dina Boluarte) ha indicado, por los medios de comunicación, que va a ayudar a todas las investigaciones. Así es que lo que nos corresponde a nosotros es ajustar nuestro procedimiento al reglamento del Congreso y darle la celeridad que el caso amerita (...) hay que citar a la parte demandada y demandante con un plazo de tres días hábiles de anticipación”, apuntó.

En ese sentido, enfatizó que la jefa de Estado no está libre de ser investigada, pese a su cargo.

“En la Carta Magna no dice que no se le puede investigar (a la presidenta de la República), dice que no se le puede acusar. Y la función de la Subcomisión es investigar y no acusar. Acusa la Comisión Permanente”, remarcó.

Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y el premier Alberto Otárola por las muertes registradas en las protestas en contra de su gobierno. A ambos se les acusa del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban y otros, así como de lesiones graves en agravio de Sebastián Murillo y otros.

En tanto, la legisladora Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra Benavides con el objetivo que sea sancionada e inhabilitada, tras revelarse que estaría involucrada dentro una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público.

