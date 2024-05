Panorama presentó un reporte en el que se involucra a la congresista Flor Pablo en presuntas irregularidades durante sus viajes de representación. Según información, la parlamentaria estaría utilizando estas visitas oficiales para promocionar su propio partido político.

Con miras a las elecciones presidenciales 2026, la legisladora, ante este informe, estaría siendo cuestionada por utilizar recursos del Estado para su beneficio.

El dominical Panorama logró conversar con Flor Pablo, quien negó estas acciones. Sin embargo, en su relato manifestó que al ser invitada a la inauguración de un centro pedagógico, aprovechó en brindar su discurso ante la población.

“Todas mis actividades de representación durante toda la jornada de más de 8 horas están dedicadas a la función del congreso, que esa sea una actividad dentro de esos días es minoritario frente a mi labor congresal.

“Fui a supervisar un instituto pedagógico. Y en la noche efectivamente me invitaron y aproveché como lo he hecho siempre”, señaló.

Pasión Dávila es un congresista electo por la región Pasco, pero en abril de este año pidió al congreso un pasaje hasta la región de Puno. Al ser consultado sobre si utilizó dicho viaje para promocionar su partido “Todo por el Pueblo”, señaló que solo lo hizo una vez.

“Nosotros apoyamos asistiendo cuando hay convocatorias, días no laborables. No es correcto, por eso nosotros no hacemos esa actividad. Esa fue sola una vez, que coincidió”, sostuvo.

José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, reveló al dominical que el Parlamento otorga 48 pasajes al año “Se supone que este pasaje tiene que ser usado para trasladarse para que continúe haciendo la labor de parlamentario como controlar, fiscalizar y legislar en ninguna parte dice promover la creación nuevos partidos políticos”.

