La ex congresista Luciana León habría presionado a funcionarios del Poder Ejecutivo para lograr el visto bueno de obras vinculadas a la Municipalidad de La Victoria, según chats revelados por el programa dominical Punto Final.

Según el Ministerio Público, León “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.

La Fiscalía también señala a Alexander Peña Quispe como brazo operativo de la banda “Los intocables ediles” y que realizaba las obras en colusión con el entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba.

Los delitos que la Fiscalía atribuye a Luciana León son tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

El congreso deberá decidir si le permite a la justicia procesarla dado que la ampara una inmunidad por haber sido congresista.

Uno de los chats evidencia la incomodidad de la entonces legisladora porque la comuna victoriana no fue 100% favorecida con dinero del Estado. Particularmente del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), programa del gobierno para inversión pública regional y local en el cual concursan instituciones de todo el país.

Chat con el MEF

A continuación se muestra el chat que sostuvo Luciana León con el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Throne:

Luciana León: ¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían. Que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo has sacado uno, que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¡¿puedes hacer algo?! Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandarán y no el ministro. ¡Me hacen eso y los boto!

Alfredo Thorne: No digas eso. Si no pasaron es porque no estaban listos.

León: Y encima yo stockeandote por las puras.

El ex ministro de Economía aseguró que durante su gestión “no se le aprobó ningún proyecto” a la ex parlamentaria, sin embargo reconoció que le “rompía el celular con llamadas”.

“Tuvimos una reunión recuerdo los primeros días de junio donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pistas y veredas que no era competencia del MEF y se le dijo junto al equipo técnico del MEF que no teníamos competencia y no teníamos cómo ayudar”, dijo Thorne.

Punto Final también reveló otro chat con Betsy Matos, asesora de Luciana León, donde increpaba a Thorne por unas obras en Trujillo que impulsaba Alex Peña. Según la Fiscalía, Matos representaba a la entonces congresista del Apra en el negociado.

Matos: Pareciera que te burlas de mí. El primero me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios. Sin embargo, este funcionario come caca mira lo que firma. Entonces no me pasees y sincérate pues. Deja de mecerme.

Thorne: ¡Oye! Sí te los estamos pasando. Lo está viendo Arista. ¡Yo no te mezo!

“Era una señora insistente y trataba obviamente por las razones que sabemos ahora de sacar estos proyectos. Pero tengo que insistir que nunca se le dio ni un solo proyecto ni a la señora Matos ni a la congresista de León”, puntualizó Thorne.

Esposo de Luciana León involucrado en chats

La ex congresista también sostuvo chats con su esposo, Augusto Narvarte, que darían cuenta de manejo de dinero de forma irregular, en donde se menciona la preocupación por no realizar transferencias bancarias. A continuación una de ellas que data del 17 de octubre de 2017:

León: Amor, ¿puedo volver a dar la cuenta de la chata?

Narvarte: ¿Cuánto? usamos a Tomas Hoffart, ya hablé con él

León: 5 o 10

Narvarte: ¿Cholas? (soles) Confirma. Amor, ¿por qué transferencia? El que lo hace deja huella ¿Por qué no efectivo?

León: Gringas, solo de 5. Pásamela al toque porfa.

Narvarte: ¿Quién deposita?

León: Olvídalo, amor. Se hacen mucho problema

