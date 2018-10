César Hinostroza: "Niego ser el juez más corrupto como me tildan"

El suspendido juez supremo César Hinostroza ejerció su derecho de defensa ante el pleno del Congreso antes que inicie el debate sobre el informe que recomienda destituirlo e inhabilitarlo por un plazo de diez años, y rechazó haber cometido actos de corrupción.

"Le digo a más de 30 millones de peruanos que, durante 35 años de carrera judicial, nunca he sido materia de denuncias por corrupción. Niego ser el juez más corrupto como me tilda muchísima gente, sobre todo algunos políticos", comentó el magistrado.

César Hinostroza acudió al hemiciclo en compañía de un abogado para ejercer su defensa antes de que se someta a votación el informe que elaboró el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) que recomienda destituirlo, inhabilitarlo por diez años por infracción constitucional y que sea investigado por el Ministerio Público.

Minutos antes de que comience su ponencia, el pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, volver a incluir el presunto delito de crimen organizado dentro de las conclusiones del informe para que sea evaluado en el Parlamento.

El magistrado cuestionó, además de los otros cargos, específicamente la imputación de presunto crimen organizado por considerar que el documento del congresista Pacori no incluye elementos suficientes para atribuirle estas faltas.

"Se ha dicho que si el Congreso no aprueba el delito de organización criminal, se está impidiendo que el Ministerio Público investigue. Eso no es cierto. Cuando salieron los audios, ¿acaso el señor Pablo Sánchez no abrió investigación de inmediato? Claro que lo hizo [...] Se necesitan datos objetivos, concretos y aquí no hay nada", aseguró.

César Hinostroza utilizó, a lo largo de su ponencia, como principal argumento para invalidar las denuncias en su contra una presunta persecución política en su contra.

"Que saquen un solo caso de mi sala de la Corte Suprema. ¿Dónde he violado la ley? Todos son nombramientos de jueces y fiscales, conseguir puestos de trabajo, pedir un favor... Esas son todas las denuncias. Quiero que recapaciten. ¿Por qué quieren entregar mi cabeza?", manifestó.

Para cerrar su presentación ante el pleno del Congreso, César Hinostroza pidió que todos los parlamentarios voten según su conciencia y valorando los hechos incluidos en el informe de Oracio Pacori.

"¿Quién nos está esperando ahorita? El fiscal Pablo Sánchez que está totalmente cuestionado. ¿Qué es lo que pretende? Enviarnos a la cárcel. Se levanta esto sin elementos de juicio y él está esperando para mandarnos a todos a la cárcel", aseguró.