La Cámara de Comercio de Lima (CCL) insistirá en adquirir las vacunas contra el covid-19. En esta entrevista, Sandro Stapleton, presidente del gremio de salud de dicha institución, le pide al Gobierno de Francisco Sagasti que permita las autorizaciones excepcionales de las dosis, así como critica la posición asumida por la Confiep.

¿El sector privado debe comprar en este momento las vacunas contra el covid-19?

Nuestra posición, desde la CCL, es que sí. El problema es que el Gobierno no tiene la voluntad de dar las autorizaciones.

¿A qué se refiere?

Nosotros, para importar, de todas maneras necesitamos un registro sanitario o autorización excepcional. El Gobierno, al estar negociando con la vacuna rusa, para poder importarla a través de Cenares necesita sacar ese permiso. La ley de registros condicionales solo permite un postor, un dueño (del registro) y un importador.

Entonces, ¿exactamente qué es lo que están pidiendo al Gobierno?

Obviamente si el permiso (para comprar vacunas) lo obtiene el Estado, ya no lo va a tener un privado. Lo que hay que hacer es cambiar la figura, y aceptar, con la ley anterior, las autorizaciones excepcionales de importación. Se está generando ahí un embudo, no porque no haya vacunas, sino porque la ley ha permitido un solo importador.

Tras sostener una reunión con el Gobierno, la Confiep señaló que, por ahora, los empresarios no adquirirán ninguna dosis. ¿Qué opina?

La Confiep ha claudicado, se ha rendido ante tanta dificultad. Pero hay que aclarar algo: la Confiep no tiene droguerías o laboratorios que se dedican a la exportación. Ellos reúnen a gremios, no empresas. En la CCL, a diferencia de la Confiep, agremiamos a empresas que están directamente involucrados en el tema.

Para ustedes, ¿la Confiep no es una voz autorizada en el tema?

La Confiep puede decir “no voy a comprar (las vacunas)”, pero la CCL es otro gremio que representa a 16,000 empresas. La Confiep puede decidir lo que quiera, nosotros vamos a insistir en comprar las vacunas.

Julio Guzmán señala que si los privados acceden a la vacuna se crearía un mercado negro, ¿qué responde?

El mercado ilegal se produce porque hay una prohibición, sino hubiera ninguna prohibición, no hubiera ningún mercado ilegal. Si hay dudas de que el sector privado, al traer la vacuna, altere el cronograma de vacunación previsto, pues que nos digan cuál es ese cronograma, para vacunar a las personas en el orden que ellos quieren. Lo importante es que haya acceso a las vacunas.

En caso se autorice la importación de vacunas, ¿cuál sería el precio de las dosis?

La intención es cobrar lo que cuesta transportarlas y colocarlas, porque el negocio hoy en día no es la vacuna, sino que tu empresa funcione, que la gente tenga vida normal y no se vaya a morir.