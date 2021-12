Política







Cateriano: corresponde convocar a elecciones generales incluso congresales si Castillo y Boluarte son vacados Sobre la posición de la vicepresidenta, Cateriano mostró las incongruencias de su discurso. “Ella primero dijo que no renunciaría -pero ahora- no lo ha ratificado, sino que dice que no se va en esa posición. Seguro ha cambiado de parecer porque la crisis política se ha acentuado”.