Pedro Castillo reveló -en su primera entrevista tras más de 100 días de silencio con TV Perú- su desconfianza con “las personas que tengo al frente” e incluso con los integran su Gabinete.

“ Por ahora tengo mis reparos por las personas que tengo al frente . Por ejemplo, en este momento que estamos en esta entrevista, no sé si -en este momento- mi propio premier o el ministro de Cultura o otros ministros del espacio de la confianza que la estamos dando, pues no se qué cosas pueden estar queriendo asumir o pensando hacer ”, indicó al canal del Estado.

Al ser consultado, sobre los cuestionamientos que han tenido algunos exministros por estar inmersos en investigaciones judiciales y algunos -incluso- con antecedentes policiales (como el exministro de Agricultura, Javier Arce, que estuvo preso) el jefe de Estado mencionó que “confía en la palabra” de las personas a los que se propone para cargos de ministro, pero admite -sin decirlo- que no se solicita a los postulantes a cargos del Estado sus antecedentes judiciales.

“Llamamos a los compatriotas, que conversamos en Palacio, lo propone en el caso del premier no mirando a otra posición si no mirando al país. Creemos en la palabra. C omo en todo proceso, creemos en la palabra de la persona ”, precisó.

En esa línea, dijo que no existe y que tampoco ha existido un Gabinete en la sombra como la denunció la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. “Lamentó que las personas al que se le dio la confianza salgan a decir lo contrario y que no han tenido la valentía de decírmelo cuando hemos estado en Palacio”.

