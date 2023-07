Beder Camacho fue destituido del cargo de subsecretario general del Despacho Presidencial, de acuerdo a una resolución que lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El documento indica que la decisión en contra de Camacho Gadea es una sanción idónea como conclusión del procedimiento administrativo disciplinario que se inició en su contra el 26 de enero pasado.

“Imponer la sanción de destitución al señor Beder Ramón Camacho Gadea en su condición de Subsecretario General del Despacho Presidencial por haber incurrido en la comisión de la falta prevista en el literal q, del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, al haber transgredido el principio de probidad, el deber de neutralidad y la prohibición de obtener ventajas indebidas”, se lee en la resolución.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre pide la inhabilitación de Boluarte y Otárola por un plazo de 10 años

El mencionado proceso administrativo se inició luego de que el investigado por el caso ‘Gabinete en la sombra’ reconoció haber acudido a las embajadas de Venezuela y de México para negociar un posible asilo político a favor de exprimera dama Lilia Paredes.

“El presidente me da una orden. ‘Don Beder, requiero que me haga la gestión de solicitar o ver el asilo político para mi esposa porque sabe que con esto de acá hay una persecución política judicial (...) Directamente el señor presidente me dice ‘acérquese a la embajada de Venezuela y de México’. Fue una indicación directa del señor presidente”, declaró Beder Camacho a RPP en enero de este año.

De ese modo, la sanción se justifica en la determinación que un funcionario como él debió tener una “conducta ética acorde con tan alta investidura”.

¿Qué dijo Boluarte sobre Beder Camacho?

Como se recuerda, en enero pasado la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó ante los medios: “¡Beder Camacho no trabaja en Palacio!”.

La mandataria señaló esto, luego de que Camacho Gadea sostuvo que por las mismas fechas dijo que ocupa el puesto de subdirector en la oficina de Atención al Ciudadano de Palacio de Gobierno y que, en ese momento, había tomado sus vacaciones pendientes de años anteriores.