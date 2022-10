Beder Camacho, exsubsecretario general de Pedro Castillo, exhortó al presidente de la República que demuestre su inocencia presentándose ante la justicia y declarando ante las investigaciones en su contra.

“Él dice que es inocente. Que lo demuestre, eso es lo que el país está deseando que vaya y declare, que diga ‘mira, yo soy inocente, estoy aquí'. Que no le haga caso tanto a sus abogados porque a veces los abogados nos llevan al abismo”, declaró Beder Camacho en una entrevista a Cuarto Poder.

Aunque evitó dar respuestas claras sobre las acusaciones que han hecho en su contra los testimonios de colaboradores eficaces en las investigaciones que involucran a Pedro Castillo y otros funcionarios, Camacho reitera que no tuvo contacto con Bruno Pacheco luego que se dictara su detención y prisión preventiva.

“Antes que salga la prisión preventiva, él no tenía ninguna restricción. Sí hemos conversado, pero después de que salga la prisión preventiva, no he conversado, no lo he llevado a ningún sitio. [¿No tuvo contacto en la clandestinidad?] A mí me gustaría declarar pero estamos en una investigación [¿No niega ni afirma la reunión en Palacio de Gobierno?] Entiendan que estamos en un proceso de investigación”, se limitó a responder.

El exfuncionario insistió en que no cometió ningún acto de corrupción ni haber robado un sol y aseguró que no buscará eludir a la justicia porque se considera inocente. En esa línea, dijo que será el colaborador eficaz quien deba demostrar que él participó en supuestas entregas de dinero destinado al presidente Pedro Castillo.

De otro lado, reiteró que recibió amenazas contra su vida pero que ha grabado videos que están repartidos en diferentes sitios y que saldrán a la luz si es que ocurre algo en su contra.

“[¿Esa información llegará al Ministerio Público?] En su momento sí. Yo estoy brindando todas las facilidades”, advirtió.