Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y de Acción Popular (AP) se mantendrán al margen de las mociones de vacancia presidencial que presentarán, respectivamente, Unión por el Perú y el Frente Ampio.

Ricardo Burga, vocero alterno de la bancada de AP, sostuvo que su grupo parlamentario se abstendrá de respaldar una iniciativa para remover el mandatario.

“Ya lo ha dicho el vocero, Acción Popular no firmará ninguna moción de vacancia”, dijo a RPP.

Desde su punto de vista, cualquier moción de vacancia presidencial debe sujetarse a un debido proceso y recordó que el Parlamento designó a una comisión que investigará los presuntos actos de corrupción del llamado “Club de la construcción”.

La comisión investigadora presidida por el congresista Carlos Almerí, según indicó Burga, debe indagar las imputaciones contra el mandatario relacionadas con proyectos de su gestión como gobernador de Moquegua.

De igual manera procedió Alianza para el Progreso (APP), cuyo vocero señaló que su partido ha acordado no ser parte de la moción de vacancia.

“Desde la comisión política y en el seno de la bancada hemos tomado la decisión de no promover la moción de vacancia, no vamos a firmar esa moción”, dijo a Canal N.

Aclaró, no obstante, que si bien los integrantes de la bancada no promoverán la moción, todavía deben definir su postura frente a la admisibilidad de la iniciativa.

Por su parte, el congresista Luis Valdez, secretario general de APP, consideró que su grupo político aún debe tomar conocimiento de los argumentos que sustentan el nuevo pedido.

“No he leído la moción de vacancia (de UPP), no me han hecho llegar para firmarla y saber si es o no irresponsable”, señaló en RPP.