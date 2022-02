Además de Fuerza Popular, la bancada de Avanza País anunció mediante un comunicado que no dará el voto de confianza al nuevo Gabinete ministerial liderado por Héctor Valer, acusado por violencia física en contra de su hija y por, además, acumular deudas ante la Sunat.

“La persona designada como presidente del Consejo de Ministros no genera confianza, consenso ni predictibilidad, al no tener ideología definida, ni haber deslindado con el planteamiento de una Asamblea Constituyente, la cual claramente no forma parte de la agenda de la nación. Además de haber tenido conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres y denuncias de violencia familiar”, indicaron en el documento.

Otra de las razones que tendría el grupo parlamentario para no respaldar al nuevo gabinete es la falta de experiencia necesaria para desempeñar tal cargo de algunos nuevos ministros designados.

En esa línea, precisaron que dar el voto de confianza “no sería una alternativa” y no descartan la posibilidad de iniciar un proceso de vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Avanza País considera que el otorgamiento del voto de confianza no sería una alternativa, siendo una posibilidad el inicio de los procedimientos de denuncia constitucional y la vacancia presidencial”, indican.

Dato

- Según la Constitución Política, transcurrido 30 días luego de asumir al cargo, el nuevo Gabinete Ministerial deberá solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. Para ser aprobada, debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).