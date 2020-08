Un testimonio de un aspirante a colaborador eficaz asegura que el congresista Guillermo Aliaga participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos y su asesor, Gianfranco Paredes, solicitando apoyo para su tío Eduardo Aliaga Manassevitz, quien era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente, según reveló “Cuarto Poder”.

Según lo afirmado por el aspirante a colaborador eficaz ante la fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, se reunió en el restaurante Deli Bakery de La Punta en el Callao y le pidió al entonces juez que ayude a su tío debido a que “era su tío preferido y le tenía mucho cariño”.

“Guillermo Aliaga Pajares, el ahora congresista solicitó apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño. Walter Ríos al escuchar el cometido del caso, le ordenó a su asesor Gianfranco Paredes que vea la forma de buscar algún servidor judicial para que lo apoyen”, se lee en el testimonio

“Así con la finalidad de continuar con las gestiones, Guillermo Aliaga Pajares entrega al exasesor una hoja de papel donde había anotado el número de expediente principal del caso de su tío”, relata el aspirante a colaborador eficaz.

Al respecto, el legislador, quien integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se evalúan denuncias contra magistrados por presuntos nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, dijo conocer quién es Gianfranco Paredes, pero negó haberse reunido con él.

“Sí lo conozco [a Gianfranco Paredes], pero no me he reunido con él. Lo he visto en una ocasión. Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, en esa ocasión me dijo que lo acompañe para dar un aventón, en ese momento saludé a las personas y en esa reunión estaba, según entiendo, el señor Walter Ríos. No me senté a desayunar, no recuerdo haber dado un aventón”, manifestó.

“Lo que dice el colaborador eficaz es falso, yo no dije ni entregué ningún documento con referencia a ese caso. Las relaciones y las amistades de mi padre no las conozco. Yo no puedo responder por esas acciones. Me parece sospechoso que este colaborador eficaz haya hecho esta confesión pocos días después de que yo haya salido electo como congresista”, señaló.

Cabe destacar que, en el registro de llamadas existe una llamada del legislador al exasesor de Ríos, pero no fue contestada por el hoy parlamentario.

“Mi padre puede haber agarrado mi celular personal para hacer esa llamada, porque no lo conozco a ese señor”, indicó.

El parlamentario consideró que ha trabajado “de manera objetiva” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no se pronunció sobre una posible salida de este grupo de trabajo al ser consultado al respecto.

“Cuarto Poder” difundió una serie de audios que evidencian conversaciones del padre de Guillermo Aliaga Pajares, Guillermo Aliaga Manassevitz, con el exjuez supremo César Hinostroza, con el exjuez Walter Ríos y Gianfranco Paredes—todos sindicados como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— en estos se evidencia cómo intenta interceder por su hermano para que no se dicten medidas en contra de su hermano.

Audios de padre de congresista Aliaga con Walter Ríos

Luego de este hecho, según el aspirante a colaborador eficaz se empezó a imprimir el Boletín de la Corte Superior de Justicia del Callao de manera gratuita en la empresa de Aliaga.

El reportaje de “Cuarto Poder” indica, asimismo, que Aliaga Manassevitz también solicitó apoyo a Ríos en el proceso judicial en torno al desalojo de dos locales que alquila en La Victoria y cuya renta no paga hace 3 años. El 17 de abril del 2018 llamó a Paredes y según el testimonio del aspirante a colaborador eficaz “el apoyo solicitado era llegar a alguien que pueda mover influencias para que el caso salga a su favor”.

La semana pasada el mismo programa hizo público que Aliaga Manassevitz lleva tres años y medio sin pagar dos locales en La Victoria en donde funciona su empresa Corporación Gráficas Aliaga SAC y pese a ello se rehúsa a entregarlos. La familia Benavides, dueña de los inmuebles, denunció este caso pero el juicio no procedió por fallas técnicas en la defensa de los propietarios.

El padre del legislador envió una carta a ’Cuarto Poder’ en la que pide disculpas a sus hijos por sus acciones y se responsabiliza del mismo. Sin embargo, descartó formar parte de una organización criminal.

“Soy el único responsable de mis acciones y palabras. Como padre, siempre he intentado dar lo mejor a mis hijos, durante toda la vida y es por esto que lamento que ahora se vean inmersos de manera indirecta en mis acciones”, se lee en la misiva.

“Reconozco haber sido muy ligero a la hora de hablar con algunos clientes potenciales de mi restaurante pero debe quedar claro que niego pertenecer a algún tipo de grupo que vayan (sic) en contra de la ley”, señala.