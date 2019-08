El congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, descartó la posibilidad de hacer una alianza con el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien recientemente fue condenado a prisión efectiva por un caso de corrupción durante su primera gestión en la región. Sin embargo, no descartó una alianza con su partido político Perú Libre.

“Cerrón está sentenciado por corrupción, y por cohecho y no hay posibilidad de hacer alianza. Ojo, que eso no delimita que la gente de su organización [Perú Libre] si se quiere plegar en una propuesta de alternativa de izquierda, es bienvenida. El hecho de que su líder esté involucrado en actos de corrupción no descalifica a la organización”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Indicó que su partido ha estado buscando espacios de diálogo con diferentes fuerzas y que tampoco planean hacer alguna alianza con personas involucradas en actos de corrupción.

“Definitivamente a la corrupción se la confronta sea de derecha o de izquierda y no podemos estar simpatizando con posiciones, donde hay líderes que están involucrados en actos de corrupción a nivel nacional e inclusive internacional […]”, acotó.