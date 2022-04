El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó la posibilidad que el Gobierno de Pedro Castillo pueda estar en sus “últimos días” tras las protestas registradas en varias zonas del país, tras recordar que hay intentos para retirarlo del cargo desde que empezó su mandato.

“[¿Es posible que el Gobierno esté en sus últimos días?] En el Perú todo es posible, esto no es una novedad en el Perú, esto viene de unos años atrás, del quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes, tres congresos en cinco años y esa situación no se ha superado”, señaló en declaraciones a Blu Radio de Colombia.

El primer ministro aseguró que el Gobierno está tratando de superar esta crisis política a través del diálogo con la oposición, pero sin éxito.

“La parte contraria solo se fija en su propio interés que es en el fondo, pero no se dice, la protección de monopolios, oligopolios que son los que fijan altos precios para el consumidor y que nosotros estamos en esas tendencias de eliminar esas deformaciones en la economía”, comentó.

Aníbal Torres manifestó que la aparente “ingobernabilidad” advertida en algunos medios internacionales se debe a la inestabilidad política que ha permanecido desde los primeros días del mandato de Pedro Castillo, con sectores que no reconocieron su triunfo y llevan pidiendo su vacancia desde hace meses.“[¿Pareciera inminente la caída de Pedro Castillo?] Eso puede ser una perspectiva, no se descarta nada en el país. No es una novedad, sino es la incertidumbre política que existe ya por algunos años”, concluyó.