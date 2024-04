El extitular del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres manifestó su respaldo a la inscripción de un nuevo partido político que tendría ideas cercanas al exmandatario.

Se trata de Adelante Pueblo Unido (APU), una agrupación que ya cuenta con la reserva del nombre en el Jurado Nacional de Elecciones y está en el proceso de recolección de firmas.

El exministro de Justicia participó en el primer encuentro de este proyecto político, donde destacó su apoyo innegable a la iniciativa de consolidarse, convirtiéndose en una alternativa para la población, informó Willax TV.

Vale precisar que, uno de los que integra de este grupo es la también exministra de la Mujer Anahí Durand.

“Se requiere de voluntad, se requiere de un poco de sacrificio. Se requiere lo que estamos diciendo nosotros aquí, que no somos menos que los demás”, dijo Torres en un auditorio donde había entre 60 y 70 personas.

“Si no somos menos que los demás, entonces tenemos que hacernos el firme propósito de finiquitar esta organización, de llevar a cabo esta organización lo antes posible. Les pregunto: ¿sí podemos o no podemos? Habrá dificultades como en todo en la vida, pero hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas con inteligencia”, agregó el ex jefe del gabinete de Pedro Castillo.

A fines de marzo, el proyecto de este partido tuvo su primer encuentro, en Lima. Fue ahí que una de las mesas de expositores fue compartida por Torres y Durand, según se detalla en el video.