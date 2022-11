El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, protagonizó un nuevo ataque a la prensa cuando dedicó palabras misóginas hacia la periodista de América Televisión, Sol Carreño. Luego de estas polémicas declaraciones, legisladoras y organizaciones se pronunciaron expresando su rechazo.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Sus declaraciones se dieron el pasado 3 de noviembre, cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, hizo referencia al programa que conduce la mencionada periodista, Cuarto Poder.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el premier.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.

La respuesta de Sol Carreño

El último domingo, la periodista indicó que las palabras de Torres Vásquez son machistas pues no hacen referencia al reportero que hizo el reportaje al que se refiere, sino que centra su crítica hacia ella en su condición de mujer.

“Ustedes lo han escuchado el Presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres y no vamos a responder a sus agravios que por cierto consideramos un poco digno de un caballero de su edad y su educación, pero que debemos decir que consideramos profundamente machistas porque en primer lugar no se refirió en ningún momento al reportero hombre, ni al director hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora, y de paso se refirió a temas que no son de su competencia ni de su conocimiento, que no tiene nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad”, dijo Sol Carreño.

Legisladores critican a Torres

Legisladoras como Susel Paredes (Partido Morado), Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) criticaron a Torres Vásquez por estas declaraciones y mostraron su respaldo hacia periodista.

“Por opinión, por discrepancias políticas, por desacuerdos respecto de la libertad de información, ¿Quién tiene autoridad para juzgar aspectos estrictamente personales? ¿Mala madre, mala esposa, mala hija? ‘Qué cosa? El premier perdió la brújula. Mi solidaridad con Sol Carreño. Escandaloso”, escribió en sus redes sociales Paredes Piqué.

Escuchen como habla de una mujer!

No lo culpo de haber nacido macho!

Pero es claro ejemplo de un machista que es capaz de enviar a la hoguera a una mujer que se atreva tan solo a pensar!

Olvidaba que este señor es el primer ministro de Castillo, así estamos !

Turururu! pic.twitter.com/sv6Uwlmbmi — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) November 7, 2022

“Escuchen como habla de una mujer. No lo culpo de haber nacido macho, pero es claro ejemplo de un machista que es capaz de enviar a la hoguera a una mujer que se atreva tan solo a pensar. Olvidaba que este señor es el primer ministro de Castillo, así estamos”, indicó Moyano.

Manuela Ramos también se pronuncia

La Organización feminista peruana “Manuela Ramos” también rechazaron las expresiones del presidente del Consejo de Ministros por considerarlo un discurso con “estereotipos y prejuicios”. Así también la organización Flora Tristan.

Rechazamos las expresiones del Premier Aníbal Torres que perpetúan estereotipos y prejuicios, violentando en el discurso. pic.twitter.com/yC0TvPkEOd — Manuela Ramos #NoMásRetrocesos 💜✊🏽 (@ManuelaRamos) November 7, 2022

Es un acto de discriminación utilizar un alto cargo público y la palestra del Estado para emitir afirmaciones estereotipadas y discriminadoras sobre las mujeres. Ninguna opinión política justifica agresiones Premier debe disculparse con la periodista Sol Carreño @SolCn @pcmperu — Flora Tristán 🇵🇪 #NoMásRetrocesos (@CMPFloraTristan) November 7, 2022