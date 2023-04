El expresidente Alejandro Toledo -quien enfrenta cargos de corrupción por el caso Odebrecht- se entregó hoy, viernes 21 de abril, a las autoridades en Estados Unidos, para ser arrestado y luego recluido en una cárcel hasta su extradición al Perú.

Esto ocurre luego que la jueza federal de Washington, Beryl Howell, denegó ayer la solicitud de bloquear su extradición desde el país norteamericano a Perú tras la decisión de una corte de California.

De esta manera, Toledo cumplió con su entrega prevista, pero en otra sede judicial pues se le esperaba en el Palacio de Justicia de San José, California, ubicado en el Edificio Federal Robert F. Peckham en el 280 South 1st Street.

Los pasos a seguir es que se efectúe su arresto y posterior extradición al Perú. Primero, el exmandatario acatará la orden oficializada este miércoles por el juez Thomas S. Hixson, del distrito Norte de California, quien dispuso además que sea internado en el penal de San Mateo, hasta que una delegación arribe desde el Perú para efectuar su extradición.

Luego, según el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alfredo Rebaza, explicó que una vez que las autoridades de Estados Unidos confirmen que Toledo ya se encuentra listo para ser trasladado al Perú, nuestro país confirmará quienes integrarán la comitiva que iría a recogerlo al aeropuerto para repatriarlo. El grupo sería integrado por representantes de Interpol, funcionarios de la Cancillería, Ministerio Público, entre otros.

Ayer, tras “romper el silencio” mediático que ha mantenido los últimos siete años, el exjefe de Estado exigió a la justicia del Perú que no permita su “muerte en prisión”. “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, declaró a la Agencia EFE.

“Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer (...) Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, afirmó Toledo, quien cumplió arresto domiciliario, condición que cumplió desde 2020, tras un año en una prisión californiana, por los peligros que la crisis sanitaria del COVID-19.

Alejandro Toledo fue presidente de Perú entre el 2001 y 2006, y es buscado por cargos de haber recibido más de 25 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas. Los fiscales solicitan una condena de 20 años de prisión.

Toledo ha negado haber solicitado o recibido sobornos y no ha sido acusado penalmente en Estados Unidos.

El expresidente fue arrestado en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición. Fue liberado bajo fianza en 2020 y estuvo viviendo en California al menos hasta el año pasado.

