Ayer el vocero de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Edgar Reymundo, presentó una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que responda por las acciones que ha tomado el Gobierno ante las protestas y la crisis política.

La moción fue firmada por sus colegas de bancada, como Ruth Luque y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como por otros congresistas de izquierda, como Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, se mostró a favor de la interpelación del premier, al señalar que este tiene muchas cosas que responder por la actuación del Ejecutivo.

“Hay cuestionamientos que se le están haciendo al Gobierno e, incluso, he sido parte de uno de ellos (cuestionamientos), por lo que es importante que el premier (Alberto Otárola) venga a dar respuestas a esas preguntas”, dijo a la prensa.

El legislador de Renovación Popular enfatizó que las interpelaciones son buenas debido a que te permite conocer, de primera fuente, la verdad de los hechos y facilita que los funcionarios respondan por todo tipo de cuestionamientos.

“Nosotros no consideramos que la interpelación sea una sanción, lo que sí es una sanción es la censura y no no estamos hablando, en estos momentos, de una censura (del premier), sino de una interpelación”, acotó.

El pliego interpelatorio, que cuenta con 18 preguntas, precisa que desde el 7 de diciembre del año pasado, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, se han registrado protestas en distintos puntos del país que “han sido reprimidas de manera violenta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

Responde por denuncia de compra de pasajes

De acuerdo a un reportaje del diario El Comercio, unos días después del fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el Congreso suscribió un contrato por S/ 312,819.041 con una agencia de viajes por el servicio de agenciamiento de 68 pasajes aéreos internacionales.

Esto, en plena crisis que afronta el Parlamento ante las denuncias por sus excesivos gastos, adquisiciones y licitaciones, que están siendo investigadas por la Contraloría General de la República.

Al ser consultado por la prensa, Muñante aclaró que, hasta esta fecha, no se ha gastado tal cifra en la compra de esos pasajes. Explicó que se ha realizado una estimación con respecto al año anterior y los pagos se dan de manera progresiva.

“No se ha comprado los pasajes. Lo que pasa es que se hace una contratación y esto se realiza por pagos escalonados, progresivos. Se hace una estimación acorde al año anterior para proyectar el dinero que se estaría gastando; sin embargo, hasta ahora no se ha gastado ese monto (de dinero)”, dijo tras precisar que el Congreso “es la entidad más transparente que existe”.

LEA TAMBIÉN: Contraloría anuncia megaoperativo de control de las consultorías en el Estado