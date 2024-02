Alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, criticó la iniciativa del congresista Waldemar Cerrón, quien presentó un proyecto de ley para que este distrito se convierta en una provincia.

El burgomaestre no dudó en comentar que el legislador intenta utilizar al distrito como “plataforma electoral”.

“(¿Cree que Cerrón está utilizando a SJL como una plataforma electoral?) Está haciendo eso, es muy evidente porque no tiene la sustentación técnica”, dijo a Exitosa.

Maldonado afirmó que la propuesta es altamente perjudicial para un distrito con más de un millón de residentes. Además, señaló que la medida incrementa la burocracia, aumenta los gastos corrientes y no aporta beneficios al desarrollo de los residentes.

“No se trata únicamente de lo que aspire la gente porque muchos pueden creer que eso trae desarrollo y no es así. Eso lo único que hace es crecer muy grande el gasto corriente”, mencionó.

En esa misma línea, Jesús Maldonado señaló que un proyecto de ley que sería mucho más beneficioso sería uno centrado en la recaudación de impuestos, con el objetivo de mejorar la percepción de la tributación por parte de los ciudadanos.

“Esta ha sido una oferta política desde hace muchos años, pero no habla de cosas importantes. Sin embargo, no habla de la delimitación de San Juan de Lurigancho, que hasta ahora no tenemos y los traficantes de terrenos hacen fiesta cada vez que se hacen este tipo de propuesta”, agregó.

san juan de lurigancho

¿De qué se trata la propuesta de Waldemar Cerrón?

Hace unos días, el parlamentario Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley en el que busca que los cuatro distritos que la conforman se conviertan en una provincia. Según la propuesta legislativa, la extensión de la nueva provincia abarcaría 131,25 kilómetros cuadrados, que es el área actualmente ocupada por el distrito, y su capital sería Zárate.

“Créase la provincia de San Juan de Lurigancho, con un área aproximada de 131,25 km², ubicado al este de la provincia de Lima, desarrollándose desde la margen derecha del río Rímac, hasta las elevaciones del cerro Colorado Norte, flanqueando hacia el este por divisoria de los cerros Mirador, Ladrón, Pirámide, Cantería; y por el oeste la divisoria de los cerros Balcón, Negro y Babilonia. Su capital ‘Zárate’”, se lee en el oficio oficial.

