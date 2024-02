El Poder Judicial rechazó el pedido de detención domiciliaria contra el expresidente Alberto Fujimori con relación al Caso Pativilca, formulado por la fiscalía.

“El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado requerimiento fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria de Alberto Fujimori Fujimori”, informó el esta noche el Poder Judicial.

Sin embargo, le dictó impedimento de salida del país por nueve meses al exmandatario.

El último martes haciendo uso de su defensa, Fujimori tomó la palabra y contó detalles de su estado de salud y cuánto esta medida lo puede afectar gravemente.

“Se me ve bien, no tengo fiebre, no tengo vómitos, pero no se habla de los órganos internos. La junta médica dice que tengo el corazón infartado, sufro de fibrilación auricular paroxística y que cuando se produzca una crisis, que podría ser en este momento, me da una arritmia que puede derivar a una trombosis (...) padezco de hipertensión arterial, desde hace tres años son oxígeno dependiente, por lo menos debo estar con oxígeno 12 horas al día, sería una locura que quiera fugar”, aseguró.

Además, expresó que la enfermedad a los pulmones es aguda y que esto lo puede llevar a una muerte “súbita”.

Alberto Fujimori

“Tengo una enfermedad pulmonar intersticial crónica, es una enfermedad dentro del grupo de la fibrosis. Debo caminar media hora diaria para evitar el avance de la enfermedad. En uno de los informes se menciona muerte súbita. Sí, Fujimori puede morir de forma súbita”.

Luego de escuchar los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público y el expresidente, el juez comunicó que dará a conocer su decisión dentro del plazo legal establecido.

Caso Pativilca

Las acusaciones dirigidas contra Fujimori surgen a raíz de la muerte de seis comuneros en 1992, perpetrada por el grupo paramilitar ‘Colina’ en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca (Lima). Las víctimas fueron identificadas como John Calderón Ríos, Toribio Ortiz, Felandro Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Arias y César Rodríguez.

Alberto Fujimori y su abogado Elio Riera pidieron que no sea procesado por caso Pativilca debido a su indulto humanitario. (Justicia TV)

En 2017, el Ministerio Público formuló cargos penales solicitando una condena de 25 años de prisión para Alberto Fujimori y otros acusados. Estas acusaciones se basaron en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.