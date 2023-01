El Pleno del Congreso se reunirá este miércoles 1 para debatir la nueva propuesta de texto sustitutorio que presentará el presidente de la comisión de Constitución, Hernando Guerra García, para adelantar las elecciones generales.

Tras las reuniones que sostuvo con legisladores de diversas bancadas, Guerra García elaboró un borrador del texto sustitutorio que será planteado hoy ante el Pleno.

De acuerdo al documento, las elecciones generales serán “complementarias” y se realizarán en diciembre del 2023. En caso de una eventual segunda vuelta, el proceso sería realizado entre enero y febrero del 2024.

El mandato de Boluarte y los legisladores concluirán en marzo del 2024 y las nuevas autoridades asumirán funciones el 1 de abril del mismo año.

El referéndum

Un posible escenario es que mañana no se alcancen las adhesiones necesarias (87) en el Pleno para aprobar, en primera votación, el adelanto de elecciones.

Ante esa situación, la propuesta debería ser aprobada, como mínimo, con 66 votos para que, posteriormente, sea ratificada a través de un referéndum, tal como lo estipula la normativa constitucional.

En diálogo con RPP, el experto en legislación electoral, Fernando Velezmoro, informó que el plazo mínimo para realizar un referéndum es de alrededor de cuatro meses, por lo que recalcó que la fecha tentativa para consultar a la población si quiere un adelanto de elecciones sería mayo.

“Estamos hablando de un periodo mínimo de cuatro meses para poder desarrollar un referéndum con las debidas garantías, porque también hay un trema de difusión de las propuestas y de debate necesario, para poder llegar a las urnas informado”, sostuvo.

Una vez aprobada en el referéndum la propuesta de adelanto de elecciones, el especialista recordó que debe transcurrir un plazo de nueve meses para realizar los comicios en el país, por lo que enfatizó que la primera vuelta electoral recién se realizaría en febrero del 2024, si es que el Parlamento no modifica la legislación.

Sin reformas

Por su parte, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, recalcó que, si no se logran los 87 votos necesarios en el Pleno para aprobar el adelanto de elecciones, “inevitablemente tendríamos que ir a un referéndum”.

En ese sentido, consideró que la consulta popular podría estar realizándose entre dos a tres meses si es que los organismos electorales dan celeridad al proceso.

Sin embargo, advirtió que en caso se llegue a ese escenario el actual Parlamento solo podrá hacer reformas puntuales de carácter electoral y político, más no constitucionales.

“La legislatura podría permitirnos hacer reformas, pero no a nivel constitucional, porque se requieren 87 votos y ya hemos tenido la respuesta absoluta de la izquierda: no van a aprobar ninguna. Sin ellos, no se puede. Solamente se aprobará las reformas que no involucren dos legislaturas, como los cambios a los requisitos para ser candidatos, etc.”, dijo a Canal N.