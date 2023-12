Tras la decisión del Poder Judicial de declarar improcedente la ejecución de la sentencia que concede la libertad al ex presidente Alberto Fujimori, su abogado, Elio Riera, acusó al magistrado de haber cometido inhibición.

De acuerdo al abogado, no le corresponde al magistrado iqueño pronunciarse sobre el tema, y por el contrario, solo tendría que haber acatado el mandato del Tribunal Constitucional, el cual ordena la libertad del ex presidente.

“(Estoy) consternado. El mandato del TC es claro, y hace referencia que (el fallo) tiene que ejecutarse en el juzgado de origen (en Ica). En mi opinión técnica, el magistrado ha cometido una suerte de inhibición”, dijo.

También destacó que quedará, a las autoridades competentes, determinar si el magistrado cometió prevaricato.

En tanto, el abogado de Fujimori informó que está solicitando se remita el expediente a Lima para que el Tribunal Constitucional lo observe. “(El juez de Ica) está diciéndole al TC que no puede resolver, ese es el mensaje”, apuntó.

Cabe resaltar que según narra los argumentos en el documento emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, estas sentencias deben ser ejecutadas por el juez de la sala que emitió el fallo, sin necesidad que se remita al juzgado de origen.

Nuevo indulto

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de solicitar un nuevo indulto para Alberto Fujimori por parte de sus familiares, el abogado mencionó que técnicamente no sería necesario, ya que ya tienen uno aprobado. Sin embargo, señaló que el problema reside más en la ejecución que en la necesidad de un nuevo pedido.

“Plantear un nuevo indulto cuando uno ya ha sido reconocido, creo que por el momento seria un poco innecesario. Pero igual, no descarto que utilicemos todas las vías legales, en el marco legal vigente, que nos permita lograr el objetivo (atender la liberación de Alberto Fujimori”, señaló.

El abogado se refirió también a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso la recaptura de Fujimori tras el indulto otorgado en 2018. Argumentó que en esa ocasión, el Poder Judicial empleó una teoría para revocar el indulto, pero dicha postura ha sido invalidada recientemente por el Tribunal Constitucional. “Considero ilegal una recaptura (...). Si la intención de la Corte-IDH es que el ex presidente muera en la cárcel, que lo coloquen también en su resolución”, enfatizó.

LEA TAMBIÉN: JNJ evaluará suspensión preventiva de Patricia Benavides el 6 de diciembre

Otras reacciones

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera señaló que a su punto de vista, el magistrado del Juzgado de Ica decidió no ejecutar la liberación porque contempló que en el expediente se encuentra la resolución que la Corte-IDH emitió en el pasado y que detalla la no liberación del ex presidente.

“Lo que ha dicho es que esta sentencia es inejecutable en merito a las resoluciones de la Corte-IDH, por lo que deciden mandar al archivo el expediente. Cuando ellos devuelven al TC, es simplemente de carácter administrativo”, manifestó.

En suma, de acuerdo al abogado, de alguna manera el juez no está cumpliendo la ejecución porque entiende el mandato de la Corte-IDH. Rivera remarcó que con esta decisión se pone un punto final al debate entorno a la libertad de Alberto Fujimori, dado que no hay ninguna etapa restante ni otro órgano jurisdiccional competente para ejecutar la sentencia.

“Tengo la impresión que el juez le pone punto final al tema porque lo que está diciendo es justamente que no cumplirá la orden de libertad que había recibido Alberto Fujimori”, concluyó.

