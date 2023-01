Es inevitable el crecimiento de la población mundial en los próximos años, por lo que dimensionar sus efectos es clave para las decisiones de los Estados en el corto, mediano y largo plazo. Perú, por ejemplo, figura entre los países cuya población crecerá más al 2050.

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el Perú tendrá 40 millones de habitantes para el 2050 (en 2021 habían 33,72 millones), y se posicionaría como el quinto país que tendría mayor población en la región para ese año.

Además, la esperanza de vida al nacer de los peruanos alcanzaría los 83 años.

La población adulta será más notoria

El Observatorio Nacional de Prospectiva del Ceplan también reportó que para el 2050 el mundo estará habitado por 426 millones de personas mayores de 80 años y más de 1,500 millones serán mayores de 65 años , es decir, el 16% de la población mundial, una cifra que duplica a la del 2020.

Mientras que para el año 2100, la edad promedio de la población se incrementará hasta los 42 años , duplicando la cifra de 1950.

10,900 millones de habitantes para el año 2100

De acuerdo a la ficha técnica de mega tendencias sobre envejecimiento poblacional publicada en el Observatorio del Ceplan, el volumen de la población mundial continuará creciendo hasta 10,900 millones de personas en el año 2100, eso implicaría un aumento del casi 300 millones respecto a la cifra actual.

No obstante, su nivel máximo no llegaría en ese año, si no, antes del 2070, luego se reduciría a 8,800 millones de personas para el 2100.

Por otro lado, el Observatorio señaló que una de las razones del envejecimiento de la población se debería al aumento de la esperanza de vida.

LEA TAMBIÉN: Sistema de alerta por cambio de calificación crediticia ahora será más sencillo

“Entre los años 1990 y 2019 la esperanza de vida al nacer pasó de 64 a 73 años, mientras que para el 2050, el 54% de la población mundial tendría una esperanza de vida entre 70 a 80 años”, indicó el Ceplan.

Agregó que para el 2100, las personas vivirán en promedio hasta los 82 años.

El organismo también se refirió a la fecundidad global (nacimientos). Señaló, según las proyecciones que manejan, que se mantendrá la disminución de la cantidad de nacimientos por cada mujer .

“ Se ha registrado que las mujeres actualmente conciben la mitad de hijos e hijas que hace 70 años, cuando se tenían aproximadamente cinco nacimientos por mujer ”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Despidos en grandes tecnológicas afectan diversidad e inclusión