Tras la decisión de la Municipalidad de Lima de levantar la medida de Pico y Placa, la Fundación Transitemos consideró que se trata de una acción adecuada. Según comentó Alfonso Florez, gerente general de Transitemos, se trata de una respuesta tras una evaluación realizada técnicamente.

A pesar de no estar de acuerdo con el Pico y Placa, Florez señaló que, en el caso de La Molina, el Pico y Placa no brindaba oportunidades de transporte a las ciudadanía.

"Me parece adecuado porque justamente esto obedece al pedido que hicieran los municipios que para tomar esta medida se rquiere trabajo técnico en conjunto en todos los distritos de la capital", señaló en Canal N.

Florez explicó que La Molina cuenta con tres salidas y que el Pico y Placa, si bien genera alivio sobre una salida, congestiona las otras dos, lo cual termina siendo contraproducente.

"Si bloqueas una, todo el tráfico se va a las pocas vías. La Molina no tiene un sistema de transporte masivo enorme, tiene un corredor que llega a determinadas zonas del distrito. La gente que no tiene acceso al transporte público se transporta en trasporte privado porque no tiene otra alternativa de transporte", sostuvo.

También señaló que deberían utilizarse otras medidas y no declarar permanente el Pico y Placa, el cual fue creado solo para los Juegos Panamericanos.