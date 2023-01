El presidente del gremio de transportistas de carga, Javier Marchese, indicó hoy, martes 24 de enero, que las pérdidas registradas hasta el momento ascienden a S/ 1,000 millones debido a los bloqueos por protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Según el representante de este gremio, en declaraciones a Canal N, esta situación los obligará a “apagar sus motores” si el Ejecutivo como el Congreso no encuentran una solución a esta problemática social.

“Hablamos de mil millones a más, pero la cuantificación es con otras actividades. Los llanteros no trabajan, tampoco los grifos, los cargadores, las cuadrillas y así todos los que trabajan en el grupo de transporte están sufriendo con esta movilización que es abusiva con la población, y nosotros nos vemos obligados a apagar nuestros motores porque no podemos seguir arriesgando nuestro patrimonio, nuestra carga y nuestro conductor que es lo principal”, enfatizó.

Marchese cuestionó que hasta el momento no se haya consolidado la liberación permanente de las carreteras en medio de las movilizaciones a nivel nacional y criticó el actuar de algunos protestantes que buscan solo interrumpir las vías. “Esto es chantajismo de parte de esta gente. Lo único que hemos conseguido con esta protesta nacional, de repente ilegítima, es legalizar la delincuencia porque la delincuencia se ha amparado de estas protestas y está destruyendo lo que nos cuesta a todos los peruanos con nuestros impuestos”, dijo.

El representante de gremio informó que hasta el momento han enviado cartas para solicitar reuniones para abordar esta problemática y ver una situación ya que con el bloqueo de carreteras los más perjudicados con los conductores de transporte de carga, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Hemos pedido reunión con la ministra de Transportes y la PCM, no somos atendidos y no les interesa. Hoy en día, pienso que deben tomar cartas en el asunto porque los motores se van apagar solos. Necesitamos una respuesta inmediata porque el apagado de motores ya es inminente porque nadie va a mandar su carro a la carretera para permanecer ocho o diez días varado y sin protección. Evidentemente la situación es gravísima y los conductores no quieren salir a la carretera”, remarcó.