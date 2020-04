Lo deja en manos de los colegios. El ministro de Educación, Martín Benavides, consideró que los colegios tienen que ser suficientemente explicativos con los padres de familia y decirles el esfuerzo que están haciendo para llevar la educación no presencial, y si encuentran maneras de reducir pensiones, pues ‘que la bajen’.

“Los colegios tienen que ser suficientemente explicativos con los padres, decirles el esfuerzo que están haciendo para llevar la educación no presencial, los costos que están vinculados a ese esfuerzo, las inversiones que probablemente algunos estén haciendo, y si, efectivamente, encuentran maneras de reducir las pensiones, que las bajen”, dijo en entrevista con Tv Perú.

El titular del sector afirmó que las instituciones educativas privadas no deben esperar a que haya algún conflicto con los padres para recién tomar alguna medida en ese sentido.

Benavides reconoció que la situación económica generada por la cuarentena para frenar el coronavirus ha golpeado a todos: padres de familia, profesores y colegios, pero subrayó que puede dar fe del enorme esfuerzo de muchos profesores para hacer posible la educación a distancia.

“Los padres y madres de familia que están siendo exigentes deben saber que esta situación también ha golpeado a los colegios y a los profesores. No es que de la noche a la mañana pasamos de lo presencial a lo virtual, o que eso se resuelve en una hora, eso deben entenderlo los padres”, señaló.

Sobre si los colegios privados deben cobrar lo mismo que antes, el ministro respondió: “No lo sé, depende de lo que el colegio esté haciendo en la etapa no presencial; algunos se lo habrán tomado con la seriedad del caso y otros no. Nosotros veremos el compromiso técnico y académico de los colegios”.

Apeló, asimismo, a la confianza en la calidad que los padres de familia ya habían depositado en los colegios en febrero, razón por la cual se hicieron los primeros pagos. “Esa confianza no se puede perder en dos meses”, puntualizó tras insistir en el diálogo entre los colegios privados y los padres.

-Fiscalización-

El titular de Educación explicó que su sector sí tiene facultad para supervisar las clases en los colegios privados e institutos, a fin de constatar si cumplen lo que se han comprometido a hacer en la etapa virtual.

Sin embargo comentó que por ahora no se supervisa porque se les ha dado un tiempo a fin de que hagan ajustes, programen y planifiquen.

“Creo que son siete días más de plazo para presentar los planes (de recuperación); si no los presentan, allí habrá una sanción”.

Asimismo, agregó: “Si un colegio privado no dicta clases y sí cobra, eso está mal”.

“Confiamos en que los papás que se comprometieron en una relación de largo plazo con los colegios privados, y los mismos colegios que saben que viven de los papás y las mamás se puedan poner de acuerdo. Se puede hacer educación no presencial no solo en Perú, sino en el mundo”, finalizó.

LEA TAMBIÉN