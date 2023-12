La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, asistirá mañana a la citación que tiene en la Comisión de Fiscalización del Congreso, así lo informó hoy su abogado Juan Peña.

Indicó que lo propio hará el miércoles ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para responder en la audiencia sobre el proceso disciplinario inmediato que se le sigue por presuntamente ser la jefa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

“(Si suspenden a Patricia Benavides), estaríamos ante una decisión que no respeta las leyes, que no respeta el Estado de Derecho y no podríamos pedirle a la ciudadanía si quiera que respeten nuestro Código Penal o nuestro reglamente si ellos como miembros de una Junta Nacional de Justicia no pueden respetar su propia ley orgánica. Sería igual de complicado como el golpe de Estado de Pedro Castillo”, expresó Peña en RPP.

“Sí, vamos a ir. Tenemos que ir. Tenemos un llamado a ley y un reglamento que respetar. Pero esperemos que también todas las partes, juzgados y juzgadores, las respeten”, añadió.

La comisión de Fiscalización del Congreso citó a Benavides para este martes a las 9 de la mañana, luego que no acudiera a la convocatoria de la semana pasada.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia evaluarán este miércoles 6 la suspensión temporal contra la fiscal de La Nación. Foto: César Bueno/ GEC.

Evaluación de suspensión

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene programada la evaluación de la suspensión preventiva de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el próximo miércoles 6 de diciembre.

Ello, por la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que la señala como presunta líder de una organización criminal arraigada en el Ministerio Público.

La instructora del proceso disciplinario inmediato, Imelda Tumialán, ha solicitado una suspensión preventiva de seis meses para la titular del Ministerio Público, según confirmaron fuentes de la JNJ. Esta propuesta será sometida a evaluación el miércoles 6 de diciembre.

