El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó en julio el contenido de la norma que estipula la infracción G58. De acuerdo al nuevo texto, la G58 se aplica por: “No presentar la tarjeta de identificación vehicular; la licencia de conducir, salvo que esta sea electrónica”.

Tenga en cuenta que la papeleta G58 es considerada una falta grave y conlleva sanciones desde multas hasta retención del vehículo.

Si eres un conductor que ha obtenido la licencia de conducir electrónica y le preocupa que se agote la batería de tu celular en la ruta y no puedas presentar tu documento digital ante una intervención policial, la norma estipula que la infracción G58, por no mostrar el brevete, no aplica en este caso.

No obstante, lo que está obligado a mostrar el conductor es su documento de identidad, para que las autoridades fiscalizadoras pueden ingresar al Sistema Nacional de Conductores y verificar, en tiempo real y de manera online, si cuenta con un brevete electrónico vigente.

En el caso de las personas que tienen la licencia de conducir física pero no la presentan ante las autoridades, sí corresponde la aplicación de la infracción G58, lo que implica una multa de S/ 396, retención del vehículo y 20 puntos en contra del récord del conductor.

Licencia electrónica

Una vez habilitados para la emisión del brevete, deberán ingresar a la web del MTC https://licencias-tramite.mtc.gob.pe, y dar clic en la opción de Lima Metropolitana incluso si la persona que está realizando el trámite se encuentre físicamente en otra región.

Luego, se debe seleccionar el tipo de trámite que desea realizar y anotar el número de DNI. En la siguiente ventana, se solicitará validar el pago por la tasa de emisión de S/ 6.70. Si es que los usuarios han cancelado el monto en un Banco de la Nación de manera presencial, deberán ingresar los datos del voucher.

Si es que aún no se ha realizado el pago, hay un botón habilitado en la web del MTC para cancelar la tasa de manera totalmente online, desde una pasarela virtual con distintos medios de pago.

Finalmente, tendrán que completar los datos personales del ciudadano y validar las cuentas de correo electrónico y casilla electrónica, a través de un código que será enviado de manera automática a sus cuentas.

Eso es todo el proceso. En un máximo de 20 minutos, la licencia de conducir llegará a la casilla electrónica y se podrá descargar las veces que lo necesiten.

