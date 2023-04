El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, reiteró este miércoles el pedido al Congreso de la República para actualizar el tope de multa de la entidad, hasta las 1,000 UIT.

“Por ello, es que el Osiptel justamente ha pedido más de una vez al Congreso, triplicar el nivel de la multa, que es el más bajo a nivel de reguladores, de apenas 350 UIT. Estamos pidiendo que el organismo actualice sus topes de multas a las 1,000 UIT”, dijo.

Esto con el fin de que las multas sean disuasivas y que no salga a cuenta incumplir las normas a las empresas operadoras, porque el beneficio podría ser mayor que el monto a pagar.

Respecto a la venta ambulatoria, el organismo recalcó la necesidad de que el Congreso refuerce y añada ciertos niveles de responsabilidad ante la venta ambulatoria de chips, que no forma parte de los límites de la libertad empresarial y que puede afectar a la privacidad de datos de los usuarios.

“Si bien las Constitución establece que la empresa es libre, no se debe afectar la seguridad de los usuarios, porque al poner la huella dactilar en un aparato que no está certificado, no sabemos si los vendedores guardan una copia de estas huellas o si se le transfiere a un repositorio digital de datos. Estamos en la practica entregando nuestro DNI a un desconocido y no sabemos que hará con ello”, indicó Muente.

Además, el presidente del organismo se refirió a quién debería considerarse responsable en esta practica ilegal, “porque si decimos que solamente el ambulante que hace la venta es el responsable, este podría ser reemplazado por otro y caeremos en una Ley que ocupa el tiempo y dinero del Congreso, en algo que no va a servir en nada”.

En ese sentido, pidió que se establezca quelas empresas operadoras respectivas también tienen un nivel de responsabilidad dentro de estos modos de comercialización de chips.

“Los ambulantes son el último eslabón de una cadena que comienza en niveles más altos de comercialización”, finalizó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.