Oposición a PPK podría llegar a 93 congresistas

El pedido de vacancia contra PPK logró reunir 79 votos. Ese 21 de diciembre, el jefe de Estado se salvó, pero se abrió un nuevo escenario en el ajedrez del Congreso. Los 79 votos concentraron a congresistas de diversas bancadas, pero se podría decir además que –hasta ese momento– ese era el real universo de la oposición.

Tres días más tarde, Kuczynski pasó de salvarse de la vacancia al debate posindulto. A partir de allí la situación en el Parlamento parece ser otra y la oposición al Gobierno no parece haber quedado debilitada, sino incluso fortalecida.

Sumas y restas

El grupo más grande de oposición sigue siendo Fuerza Popular, en voz de su lideresa, Keiko Fujimori, son 61 congresistas. Parece ya no contar con los nueve legisladores que lidera su hermano Kenji. Hoy se reúnen y el cisma podría quedar confirmado.

Con el indulto, Nuevo Perú, que solía tender puentes con el Ejecutivo, parece haber roto todo nexo con el Gobierno. La bancada que lidera Marisa Glave tiene 10 miembros. La misma postura de rechazo a la administración de Kuczynski prosigue en el Frente Amplio de Marco Arana. Ellos son un total de 10.

Precisamente, tras la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este último grupo se resolvió volver a cursar un nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este será presentado esta semana en el Legislativo.

A su vez, Arana denunció que hubo un “pacto de impunidad”, que es inaceptable, para lograr el indulto. “Eso es una afrenta nacional”, expresó.

Bancadas partidas

Tras el indulto, la bancada de Peruanos por el Kambio perdió a tres legisladores (Costa, De Belaunde y Zevallos). Más de uno ya ha asumido posiciones críticas contra el Gobierno al que antes defendieron.

En la misma línea aparece Julio Rosas, quien tras el frustrado pedido de vacancia abandonó Alianza Para el Progreso. El mismo camino seguiría Edwin Donayre. Su situación se habría discutido en bancada. Bajo estos términos, la nueva oposición a PPK podría reunir al menos 93 legisladores. Los 79 que votaron por su vacancia, a los que se suma el grupo que se distanció del Gobierno tras el indulto.

No lo creen

Para el oficialista Juan Sheput, la principal fortaleza de su bancada no son los votos, sino los argumentos. “Los congresistas que se han ido muchas veces han votado en contra de nosotros, han tenido votaciones singulares. Yo lamento mucho eso, pero más me interesa a mí la cohesión ideológica y la disciplina”.

Sheput añade que en el caso de Nuevo Perú, que durante la votación de la vacancia, abandonó el pleno, la mayoría de las veces votaba en su contra. “El hecho de que tengamos coincidencias en una o dos cosas, no significa en absoluto que hayamos perdido un nivel de coordinación altísimo”.