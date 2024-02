La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece a sus pensionistas de todos los regímenes el servicio gratuito de pago a domicilio. Esta opción permite que el jubilado pueda cobrar su remuneración desde su casa.

Para solicitarlo solo se necesita tener la clave virtual de la ONP, no requiere de un certificado médico y esta operativa a nivel nacional. Según la data, hasta febrero de este año, 9857 pensionistas hacen uso del servicio, de ellos 6497 residen en Lima y Callao, y 3360 en el interior del país.

Hay que tener en cuenta que los únicos pensionistas que no pueden solicitar pago a domicilio son quienes reciben pensión de orfandad y aquellas personas que son apoderados de pensionistas.

Es una cuenta especial

Una vez que se solicita el servicio, la ONP gestiona una nueva cuenta en el Banco de la Nación con características especiales, para esto no requiere de la presencia del pensionista.

Esta cuenta especial no otorga tarjeta bancaria por lo que el asegurado no puede realizar retiros en cajeros ni agentes bancarios. El monto total de la pensión se entrega solo en las manos del pensionista.

Pensión ONP a domicilio.

Cómo solicitar el pago a domicilio

- Se puede solicitar el servicio a través de onpvirtual.pe en el escenario “cobro pensión”.

- Seleccione la opción “quiero solicitar pago a domicilio”. Una vez allí ingresa su tipo y número de documento y su clave virtual.

- Completa el formulario con sus datos personales, correo electrónico y la dirección donde desea recibir su pago.

- También se puede solicitar de forma presencial en cualquiera de los centros y puntos de atención ubicados en todo el país.

- El resultado de la solicitud llegará al correo electrónico registrado en un plazo promedio de cinco (5) días hábiles, desde el día que ingresó su solicitud.

En caso de alguna consulta, se puede llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222 a nivel nacional, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Fecha de pago

La entrega de la pensión al domicilio se realiza según un cronograma mensual. En caso de no encontrar al asegurado, el pagador visitará en el mes en una segunda oportunidad. Si por diferentes razones el pensionista no es ubicado en su domicilio en las dos visitas realizadas, el dinero no entregado retorna a su cuenta de ahorros y será llevado con el importe del siguiente mes.

Si desea recibir el pago en su domicilio en el mes de abril, tiene plazo de presentar su solicitud hasta el miércoles 6 de marzo.

