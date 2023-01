En declaraciones para gestion,pe, el presidente de la institución, Alfonso Miranda, recordó que el oleaje anómalo es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo por lo que el primer impacto es a los hombres de mar que trabajan de forma artesanal y esta situación se ve reflejada luego en los mercados donde esta semana se reportó una ligera escasez e incremento del precio que afectó a las amas de casa y dueños de restaurantes marinos.

“Estos fenómenos se dan, pero cada cierto tiempo y cuando se produce se prohíbe el zarpe de las embarcaciones y algunos días pueden salir para extraer recursos. La pesca de orilla sí se mantiene, pero también con algunas limitaciones. Evidentemente se reducen los volúmenes y la oferta de pescado se traduce en los precios y puede generar en algunos puertos alguna escasez. Además los puertos no están cerrados todos a la vez”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Pronostican tren de olas que causarán fuertes oleajes desde este martes 17

Respecto a los productos hidrobiológicos, Miranda Eyzaguirre explicó que los distribuidores manejan un stock por lo que, durante estos últimos días con oleajes anómalos, han sido destinados al mercado nacional y de exportación sin complicaciones.

“Los distribuidores también sostienen un stock entonces no es que no vaya haber pescado. En línea general, diría sí habido una disminución de la oferta de pescado, un incremento que podría estar alrededor de un 10% del precio. Los productos enlatados no han sufrido ninguna variación y espero que esto después de esta semana que se va a continuar luego se normalice definitivamente”, acotó.

“Creo que va haber una ligera escasez del pescado de la mesa popular. En el caso de la pota, caballa y jurel hay stock porque tampoco es que los distribuidores se hayan quedado con almacenes vacíos. Confío en que a fines de la próxima semana se normaliza nuestra condición”, remarcó el titular Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI.

Un último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, hasta el momento, son seis los puertos que continúan cerrados y comprendidos entre el litoral norte y centro, ante la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, cuya presencia va hasta el viernes 20 de enero.

“Creo que hasta el momento no está afectando significativamente [los oleajes anómalos]. Si esto continuara, sí lo afectaría, pero soy optimista que después de esta semana se va a normalizar. Sí, se viene un tren de olas que deben durar unos días y precisamente después de esa condición se va a normalizar”, insistió Alfonso Miranda.

Alza de precio del pescado

Esta semana producto de los oleajes anómalos, en algunos mercados de Lima, Trujillo (La Libertad) y otros, se reportó el ligero alza en el precio del pescado y otros productos marinos.

“El tema del jurel lo hemos tenido de S/ 2.40 a S/ 2.60 al por mayor. Ya para hoy de S/ 2.80 a S/ 3.00 dependiendo del tamaño. El bonito estaba ayer en S/ 2.80 y ahora está S/ 3.20 y el tollo azul está en S/ 11 y el perico que está de temporada está entre los S/ 9 y S/ 11″, explicó Carlos Arana, administrador del terminal pesquero de Buenos Aires de Trujillo, para Sol TV.

“Si esto [oleajes anómalos] persiste, entre cuatro a cinco días, empezaremos a sentir un poco el desabastecimiento. Todo va a depender lo que haya previsto el empresario y es posible que tenga cámaras guardadas con productos frescos para abastecer a los mercados”. refirió.

Otro factor que pone en riesgo el abastecimiento de este producto alimenticio marino son los bloqueos de carretera debido a protestas, por ejemplo, Arana indicó que el terminal pesquero es uno de los principales proveedores de la sierra liberteña.

En tanto, en la capital, Roberto Madrid, dueño de una cevichería Aroma de Mar situada en Breña, contó a Buenos Días Perú, que desde el martes 10 debido a los oleajes anómalos tuvo inconvenientes para encontrar algunos productos que sirven como insumo para su restaurante.

“No estamos encontrando el tramboyo, la cabrilla y cangrejo que han subido de precio. Antes la cabrilla en filete estaba S/ 22 y ahora está S/ 26. La pota tampoco hay por los oleajes. Nosotros nos abastecemos desde Tumbes y Piura. Tampoco hay la cachema, mero y langostinos”, comentó.

¿Cuáles son los puertos cerrados?

En el litoral norte:

Terminal multiboyas Punta Arenas.

Terminal multiboyas Negritos.

Muelle de carga líquida Petroperú.

En el litoral centro:

Puerto Huacho.

Caleta Carquín.

Caleta Vegueta.