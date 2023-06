La Nelly Paredes, ministra de desarrollo Agrario y Riego dijo que su cartera no estaba preparada para hacer frente a los efectos de el fenómeno de El Niño. “Es un fenómeno recurrente. Que puede venir cada 2 o 4 años. Y la cartera no estaba preparada, porque no se hizo trabajo de prevención”.

“Ahorita sí (estamos preparados para un Niño Global). Hemos hecho acciones a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las direcciones respectivas para hacer identificación de los puntos críticos. La venia de lluvias grandes aumentan los caudales de los ríos que son los que se desbordan; entonces, para estar preparados, es descolmatar los ríos, ya no solo de los canales de riego y drenes, como se hizo con el Yaku. Pero, esa descolmatación se tiene que hacer todos los años y eso no se hace desde el 2017 por decisiones de anteriores gestiones”, dijo en entrevista a RPP.

Asimismo, comentó que están detrás de un decreto de urgencia para seguir con los trabajos de descolmatación de ríos. “Si tenemos los causes limpios y hacemos un trabajo de preparación, no habrá problema de inundación. Esta semana estamos presentando este DU, para que sea aprobado, y máximo en 15 días estamos entrando a trabajar en todas las regiones”.

“Tenemos identificados más de 500 puntos críticos, entre las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad y Áncash. Son puntos donde se desbordarían los ríos y causarían efectos adversos en la agricultura”, precisó la titular del Midagri.

Cabe precisar que adicionalmente, la ANA ha apoyado a los ministerios de Vivienda y de Transporte y Comunicaciones a identificar los puntos críticos ya que algunos están en zonas urbanas. “Nosotros vemos toda la parte rural y agrícola, y en las zonas urbanas el MTC. Entonces, hemos hecho un trabajo articulado entre sectores”.

¿Escasez de recursos?

En otro momento, la ministra de Agricultura y Riego dijo que no hay desabastecimiento de alimentos en ninguno de los mercados a nivel nacional.

“Tenemos que esperar cuál va a ser el efecto (de el Niño Global). Estamos prediciendo un fenómeno grande que va a traer varias consecuencias. Pero, es una predicción y como tal puede ser que ocurra o que no. Entonces, no podría aventurarme a decir una cifra de cuántas hectáreas vamos a perder o vamos a dejar de sembrar; pero sí habrá una baja en la siembra y producción”, sostuvo.

Al ser consultada si habría una escasez de productos en los mercados. “Podría presentarse una escasez, en la zona norte. Lambayeque y La Libertad son fuertes en agroexportación y ahí sí veríamos afectados la economía”.

“Esperemos que no sea una escasez que pueda afectar. Vamos a tener cierta escasez, pero no puedo decir cuándo, como tampoco puedo decir en cuánto se elevarán los precios”, agregó.

En el sur, producto de las sequías, escasearía la avena, la quinua, pasto para animales.

Precio del pollo

La ministra Paredes finalmente dijo que el precio del pollo ha bajado en los últimos días y se observa una tendencia a la baja.

“Ya hemos empezado a producir. Las gallinas ponen los huevos fértiles para que podamos producir tanto pollo de consumo humano como gallinas de postura. Y eso se habilitó con la adquisición y aprobación por parte de Senasa para que los empresarios puedan adquirir los huevos fértiles desde Brasil”, precisó.

“El huevo no está bajando al ritmo que queremos porque nuestras aves ponedoras aún están al ritmo que puedan asegurar un mercado que el precio pueda caer. Máximo en un mes debemos ver la caída del huevo”, concluyó.

