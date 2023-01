La Municipalidad Provincial del Callao anunció que desde el 28 de mayo no renovará el contrato con el Consorcio Tránsito Ciudadano, encargado de imponer las fotopapeletas en el Primer Puerto, anunció el alcalde Pedro Spadaro.

En diálogo con RPP, el burgomaestre explicó que la empresa incumplió con puntos del contrato por lo que han tomado la decisión de sea el mismo municipio provincial del Callao el que asumirá la función de colocar las fotopapeletas.

“Son 16 años que el consorcio tránsito ciudadano ha tenido el monopolio de la imposición de las multas en el Callao. Esto se vence el 28 de mayo de este año y de acuerdo a lo que hemos informado ayer al Concejo Municipal no se le concederá ningún otro día más a esta empresa por varios motivos, sin descartar el hecho que en el Callao se respetan las normas de tránsito y se deben seguir respetando las normas de tránsito”, refirió.

“Lo que ha sucedido en el Callao es que este consorcio Tránsito Ciudadano no ha cumplido con una serie de factores que estaban colocados también en su contrato”, agregó.

ADIÓS A LAS PAPELETAS EN EL #CALLAO



Se ha tomado la firme decisión de #NO renovar contrato con la empresa concesionaria de #fotopapeletas. Y dentro de unos días se lanzará la primera #aministía de hasta el 80% en pago de papeletas.#CallaoProgresamosTodos pic.twitter.com/kWrKecQIGx — Municipalidad del Callao (@municallao) January 31, 2023

Spadaro explicó que no se renovará contrato con Tránsito Ciudadano debido a que el consorcio no aplicó una modernización de la red de semáforos del Primer Puerto, tampoco en el mejoramiento de vías del distrito y consideró de abuso las papeletas impuestas a conductores que transitan por el Callao.

“Más allá de ello, de la imposición de multas lo que creemos también es que ha habido una serie de abusos y arbitrariedades que ha sufrido la población tanto del Callao como de quien visita el Callao. No contar la señalización adecuada para imponerla una multa solamente por colocarle una multa y además tenga que reclamarle a un tercero y estos reclamos hasta hoy no se han resueltos y que además tengan que embargarle cuentas y extraerle el dinero. Eso no es un fin educativo o de mejorar el tránsito en el Callao sino es un fin lucrativo”, mencionó la autoridad edil.

“Es por eso el día 28 de mayo al vencerse esta concesión no será renovada para que la municipalidad provincial asuma este trabajo que permita primero una educación adecuada al vecino, a los visitantes, al conductor, y además si es que tuviera que ponerse alguna multa se invierta el 100% de esa multa en favor del mejoramiento de la señalización y de las vías”, remarcó.

El alcalde del Callao informó que de acuerdo a lo reportado por el consorcio se imponen 2,000 papeletas diarias de las cuales son notificadas entre 1,200 a 1,600.

En esa línea, explicó que aproximadamente son 3 a 4 millones de soles que la empresa factura mensualmente y que ahora lo recaudado luego del 28 de mayo pasará a la municipalidad para invertir en mejoramiento de vías y la red de semaforización.

Finalmente anunció que, entre unos días se lanzará la primera aministía de hasta el 80% en pago de papeletas.