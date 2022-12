¿Qué implica que haya una cobertura desigual en el tendido de redes de fibra óptica en diversas zonas de la capital? La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) explicó a gestion.pe que para que todos tengamos buena conectividad, se requiere el despliegue de infraestructura de telecomunicaiones en general. “Las municipalidades no pueden oponerse por que están limitando el acceso a un servicio esencial”.

“Las municipalidades y las empresas operadoras necesitan trabajar conjuntamente y las primeras no pueden exigir determinado de despliegue, porque eso solo discrimina a aquellos pobladores que no tienen facilidades para hacerlo de otra manera. También es muy curioso que se diga que van a tener una Smart city en un lugar en donde no se permite el despliegue de fibra óptica. Es como si fuera un cuerpo humano sin arterias”, agregó el gremio.

En mayo de este año, Lucho Molina, alcalde de Miraflores, suscribió un contrato con la casa matriz Cibernos, consorcio austriaco-español CKCity, para la construcción del proyecto “Ciudad Inteligente”, que -según se anunció en ese entonces- contaría con una red propia de fibra óptica, con un software de analítica inteligente, cámaras de reconocimiento de placas de rodaje de vehículos, cámaras biométricas de reconocimiento facial, alarma SOS, semáforos inteligentes, sensores de parqueo, puntos de fiscalización de velocidad, entre otros; a fin de reforzar la seguridad ciudadana y la gestión de tránsito.

Pero, para una smart city se requiere que la tecnología también alcance a las viviendas y vecinos. ¿Cuánto ha avanzado el distrito en ello? según un estudio realizado en 2021 por All Business Solutions, Miraflores es el distrito con el despliegue más lento de fibra óptica en Lima Metropolitana. Ello se debe, según afirma AFIN, a un mal entendido sentido de ejercicio de control de impacto urbano. “Es un sector en competencia, y las municipalidades no pueden limitar el acceso a nadie”.

En esa línea, Alejandro Jiménez, CEO de All Business Solutions, menciona que las barreras están frenando el despliegue y pone en distintas condiciones a los operadores.

De acuerdo con la consultora especializada en conectividad, la fibra óptica es la mejor alternativa de internet fijo y la mejor alternativa costo-eficiente para su despliegue es el tendido aéreo, el cual no debiera ser prohibido por los municipios.

“La fibra óptica representa un avance tecnológico frente al cable coaxial (optimiza la distribución del Internet) y el usuario se beneficia con una conexión fluida, navegación más ágil y descarga de archivos a mayor velocidad”, menciona Jiménez.

De acuerdo con Osiptel, a setiembre del 2022, se contabilizaron 3.2 millones de conexiones en servicio, lo que representó un avance de 5.1% respecto al mismo mes del año previo. Respecto a la velocidad promedio de descarga entre las cuatro principales empresas del mercado fue de 28.76 Mbps (megabits por segundo) y de 21.24 Mbps para la velocidad de carga, ponderada por tráfico en Lima Metropolitana y Callao.

Solo este año, en agosto del 2022, Indecopi otorgó una medida cautelar a favor de la empresa WIN por barrera burocrática contra la Municipalidad de Miraflores por impedir despliegue de conectividad en el distrito. “Las barreras están frenando el despliegue y pone en distintas condiciones a los operadores”, indicó Jiménez.

En el caso de la empresa Pangeaco, esta se encuentra desplegando de manera subterránea la fibra óptica acatando al 100% la ordenanza de municipalidad. Sin embargo, existen viviendas que por antigüedad no están adaptadas en la última milla para instalar el servicio canalizado, por ende, debido a esta imposibilidad técnica, hoy no pueden contar con el servicio de fibra óptica.

Para Jiménez, las ordenanzas deben tener presente el bienestar de los consumidores y la viabilidad de recuperación de inversión por parte de las empresas operadoras. Por ello, y en línea con AFIN, una alternativa es que los gobiernos locales propicien reuniones antes de emitir ordenanzas de este tipo para poder tener un punto de vista adicional y evaluar su puesta en marcha.

“El reordenamiento de la infraestructura aérea existente de telecomunicaciones debe darse en forma coordinada entre las autoridades locales y las empresas operadoras, eliminando la prohibición de instalar nuevos tendidos de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, eléctrico y afines”, subrayó.