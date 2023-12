César Vásquez, ministro de Salud, se pronunció sobre el informe que presentó Panorama sobre las presuntas falencias y la crisis que estaría atravesando la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid); y explicó a qué se debía la presencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ministro de Salud cuestiona reportaje sobre Digemid

Durante la inauguración de un Centro de Salud Mental, el titular de la cartera negó que los medicamentos que se distribuyen en farmacias carezcan de seguridad y calidad. Además, cuestionó el reportaje emitido en el canal 5.

”El reportaje tiene alto contenido de desinformación y eso es poco responsable porque está generando preocupación y puede generar incertidumbre y pánico en la gente. Si decimos que los medicamentos no están bien controlados y garantizados en su calidad, las personas enfermas que necesitan medicarse van a tener miedo en consumirlos”, dijo al iniciar.

“No puede salir un reportaje entrevistando a un supuesto especialista en salud pública que es odontólogo y no conoce el tema de químico farmacéutico. El Colegio Químico Farmacéutico ha respaldado al trabajo de Digemid porque están siguiendo de cerca lo que se hace. No es cierto que nosotros no tengamos la categoría ni los estándares necesarios”, agregó.

César Vásquez aseguró que el Ministerio de Salud tiene los estándares que tienen todos los países de Sudamérica, “lo que queríamos hacer es elevar nuestra categoría por encima de los países de la región, queríamos ascender a un nivel 3 que solo 15 países lo tienen en el mundo y por eso pedimos a la OPS un acompañamiento para una autoevaluación y que se determine qué nos falta para seguir al nivel superior”.

Panorama emitió un reportaje asegurando que medicamentos farmacéuticos carecen de calidad. Foto: Digemid

Inauguración de Centros de Salud Mental

El ministro de Salud comentó que, hasta la fecha, se han inaugurado 273 establecimientos y que faltan 14 más por aperturar tanto en Lima como en regiones. Para el 2024, se espera llegar a los 307 Centros de Salud Mental.

“Vamos a brindar atención con psiquiatra, psicólogos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, no solo un grupo integral que va a atender problemas de ansiedad o estrés, sino también de adicciones, violencia familiar e incluso problemas de trastorno de personalidad en niños, adolescentes, terapias de lenguaje, terapias de rehabilitación. Se va a trabajar con pacientes que son referidos en puestos de salud cercanos, pero también se realizará un trabajo comunitario”.

