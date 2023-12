Un adelanto de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2023 a Gestión, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), revela que al primer semestre de este año existe un 43.6% de prevalencia de esta enfermedad en menores de 6 a 36 meses, es decir, de cada 10 niños 4 están con anemia .

La cifra de 43.6%, de los primeros seis meses del 2023, según Endes -a la espera del reporte anual que será presentado a inicios del próximo año- refleja que la prevalencia de la anemia en los niños y niñas, entre los 6 meses hasta los 3 años, aumentó en un 1.6%.

En el 2022 alcanzó 42.4% y en el 2021 fue de 38.8%, respectivamente.

“Hay que recordar que el hierro influye bastante en el desarrollo cerebral y físico. El efecto de no consumirlo no lo van a ver ahora, sino a la larga, pero más adelante puede haber un bajo rendimiento escolar, un alto nivel de repetición de grados, y abandono de escuela, entre otros. Hay un retraso en el crecimiento […] Queremos niños sanos para que el Perú siga creciendo. No queremos niños que tengan problemas para quedarnos estancados ”, remarcó Yencey Barranzuela, médico pediatra de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable (Ufans) del Ministerio de Salud (Minsa) a Gestión.

Con este primer corte de resultados al primer semestre, el Gobierno, a través del Minsa y otros ministerios, toman acciones a fin de reducir la cifra de la anemia en la población infantil.

El médico Barranzuela aclaró que las cifras completas de la Encuesta Endes 2023, con más detalles, se darían a conocer entre enero y febrero del 2024. No obstante, el representante del Minsa dijo que la tendencia podría ser la misma a nivel de regiones.

“La Encuesta Endes para el primer semestre nos da a nivel nacional, y no nos tipifica todavía por regiones porque es una encuesta inicial. De esta manera nos da un aviso y en base a eso se toman decisiones a la fecha que tenemos que abordar y a eso apuntamos a que no aumente más [la anemia], o de lo contrario, pueda caer la curva”, acotó.

“En el 2022, el grupo más afectado fue de 6 a 18 meses. Estamos abocados a que esto mejore. Por eso estamos promoviendo la lactancia materna, y a la alimentación complementaria a partir de seis meses”. añadió Barranzuela Montoya.

Existe una situación que se debe enfrentar desde diferentes perspectivas que es la anemia. Foto/Referencial.

¿Cómo es la situación en regiones?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ministerio de Salud, basada en los datos proporcionados por la Encuesta Endes 2022 (cuya información es anual mientras se espera los resultados de todo el 2023), Puno continúa siendo la región con mayor porcentaje de anemia (67.2%), le sigue Ucayali (65.8%), Huancavelica (65%), Loreto (63.1%), Madre de Dios (60.5%), Pasco (56.7%), Apurímac (52.1%), Huánuco (51.8%), Cusco (51.3%) y Ayacucho (50.7%).

Mientras, 10 departamentos con una menor tasa de prevalencia de anemia, en menores entre 6 y 36 meses, son: Moquegua (28.5%), Tacna (31.3%), Ica (32.7%), Lima Metropolitana (33.9%), Arequipa (34.4%), Callao (34.8%), La Libertad (36.1%), Lambayeque (36.2%), Piura (38%) y Cajamarca (38.2%).

En tanto, entre las regiones en que más se incrementó la anemia está primero Huánuco con un aumento de 11.5 puntos porcentuales (pp), seguido por Loreto (+11.4 pp), Huancavelica (+7.6 pp), Pasco (+6.3 pp) y, empatados en el quinto lugar, Tacna y San Martín (+5.7 pp).

El médico Yencey Barranzuela del Minsa, opinó que lograr reducir la cifra de la anemia en menores de edad deben ejecutarse acciones de forma multisectorial. “No solo es un tema del Ministerio de Salud. Todos los sectores deben contribuir para disminuir los puntos porcentuales en el Perú”.

Señaló que, entre los factores que generan el alza de la tasa de esta enfermedad son: analfabetismo, limitado acceso a alimentos ricos en hierro, limitación en seguridad alimentaria, limitación en acceso al agua y saneamiento, entre otros.

Fuente: INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2009 - 2022

Proyectan para el 2024 reducir a dos puntos la anemia

Con este panorama del avance de la anemia a nivel nacional en el 2022 y el adelanto de la Encuesta Endes 2023, el pasado 23 de noviembre, el ministro de Salud, César Vásquez sustentó ante el Congreso el presupuesto para el año fiscal 2024. Ante el Pleno anunció que se destinará S/ 125.6 millones a los municipios para acciones de prevención y reducción de la anemia en niñas y niños menores de 12 meses y gestantes .

Asimismo, el titular del sector informó que se transfirió S/ 36 millones -vía crédito suplementario- a los gobiernos locales como parte del programa “Niños de hierro”, cuyo objetivo es disminuir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil del país.

De esta manera se continuaría con la implementación del servicio de visitas domiciliarias, promoción de la alimentación saludable, la adherencia en el uso y consumo oportuno del suplemento de hierro y la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia.

Álvarez también informó que para el 2024 se han proyectado reducir en dos puntos porcentuales la tasa de anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses .

Inversión en el desarrollo infantil temprano

Javier Álvarez, vocero de la Unicef, sostuvo a Gestión que invertir en el desarrollo de las niñas y los niños en la primera infancia es una de las mejores maneras en que un país puede promover el crecimiento económico.

“Recordó que al cumplir 3 años, el 80% del cerebro ya está formado. Si en estos primeros años somos capaces de invertir. Sabemos que un adulto que tuvo un buen desarrollo en sus primeros años tiene 37% más ingreso a los 31 años comparado al grupo de niños que no tuvo los mismos cuidados”, dijo.

“ Por cada dólar que invertimos en infancia hay un retorno a la inversión de 13 . Es importante ver esos primeros mil días como una ventana de oportunidades donde hace falta coordinación en todos los sectores”, apuntó el representante del organismo de las Naciones Unidas.

Lactancia materna es importante en los primeros años de vida y aporta a reducir los índices de anemia y desnutrición. (Foto: Andina)

Al ser consultado en cuánto afecta la no inversión en el desarrollo infantil a futuro para la productividad de un país, respondió: “ Nuestra estimación es de 23 millones de soles. Una mala inversión en infancia puede tener una repercusión de un 3% menos de PIB a futuro ”.

Álvarez, indicó que desde la Unicef se promueve que todos los niños y niñas necesitan: buena salud, nutrición adecuada, oportunidades para el aprendizaje temprano, protección y seguridad, e interacción sensible.

Para ello, dijo se tiene que tener un control del menor de edad, y promover la toma de suplemento de hierro, buena alimentación y vacunas completas. Así como fomentar la lactancia materna exclusiva desde la primera hora hasta los primeros 6 meses, y continua hasta los dos años y más.

Plan nacional contra la anemia a la espera de ser aprobado

El Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, fijó la lucha contra la anemia como una de sus prioridades. Por ello, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció el plan nacional contra la anemia hasta el 2030 elaborado por un grupo multisectorial y que busca reducir la tasa de esta enfermedad en la población de 6 a 36 meses a un 10% .

“El Plan multisectorial que el Minsa lidera está en vías de aprobación por la PCM. En cualquier momento el ministro con su equipo lo van a presentar. Supongo que harán la presentación con los otros ministerios”, explicó el médico Barranzuela.

Detalló que se priorizarán las regiones de Puno, Ucayali, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios y Cerro de Pasco. “No descuidamos a los otros departamentos porque, por ejemplo, también estamos en Tumbes que tiene una prevalencia baja [de anemia] Tiene población pequeña, pero es mantener las cifras así o reducirla”, agregó.

Por su parte, Javier Álvarez de la Unicef hizo un llamado al Ejecutivo. “Financia el plan y ponlo como prioridad y deja que este Gobierno acabe diciendo que no solo bajó la anemia sino dejó una política de desarrollo infantil temprano. Los resultados no se van a ver de aquí a un año sino de cinco a diez años, pero es la mejor inversión que pueden hacer”.

